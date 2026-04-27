Captan trágico accidente aéreo en el que murió la legisladora Liz Conmy cerca de Minneapolis

Un accidente aéreo en Minneapolis dejó sin vida a la legisladora Liz Conmy y al piloto luego de que la avioneta en la que viajaban se estrellara y se incendiara minutos después de despegar del aeropuerto Crystal, al norte de la ciudad; el hecho ocurrió la mañana del sábado y fue captado por cámaras cercanas.

De acuerdo con reportes oficiales, la aeronave perdió estabilidad poco después del despegue y cayó en un parque de Brooklyn Park, una zona suburbana; el impacto provocó una explosión que generó una columna de fuego visible desde viviendas cercanas, lo que movilizó a equipos de emergencia.

¿Cómo ocurrió el accidente aéreo en Minneapolis?

Las autoridades recibieron el reporte alrededor de las 11:51 de la mañana; al llegar, encontraron la avioneta envuelta en llamas y sin posibilidad de rescate, confirmando la muerte de los dos ocupantes a bordo.

Testigos señalaron que el avión descendió de manera abrupta antes de impactarse; además, cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que la aeronave cae, lo que ya forma parte de la investigación.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que se trataba de un avión monomotor con dos personas a bordo; por su parte, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) ya inició las investigaciones para determinar qué provocó el siniestro.

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Zona habitacional y sin víctimas adicionales

El accidente ocurrió en un área urbana, lo que generó preocupación por posibles daños mayores; sin embargo, autoridades locales confirmaron que no hubo personas lesionadas en tierra, pese a la cercanía con viviendas.

La rápida intervención de servicios de emergencia permitió controlar el incendio, aunque los daños en la aeronave fueron totales.

¿Quién era la legisladora Liz Conmy?

Liz Conmy era representante estatal de Dakota del Norte y formaba parte del Partido Demócrata; su trayectoria estaba ligada a temas como educación pública, medio ambiente y transparencia.

We are completely heartbroken and gutted by the loss of Representative Liz Conmy. Her death is a profound loss for our state. As a lawmaker, she championed public education, the environment, and transparency. pic.twitter.com/HhalpUFmeS — North Dakota Dem-NPL (@nddemnpl) April 26, 2026

Diversas figuras políticas confirmaron su fallecimiento y expresaron condolencias; autoridades estatales calificaron el hecho como una pérdida significativa, destacando su trabajo legislativo y su cercanía con la comunidad.

Las autoridades federales trabajaron en el lugar para esclarecer las causas del accidente; especialistas analizaron restos de la aeronave, registros de vuelo y condiciones del entorno para determinar qué ocurrió minutos después del despegue.