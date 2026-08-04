Andy López Beltrán arranca su “no campaña” en Tabasco en medio de duras acusaciones de la oposición

A poco más de un mes del inicio formal del proceso electoral, la escena política en el sureste del país se enciende tras el arranque del despliegue territorial de Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como “Andy” por el sexto distrito federal de Tabasco.

En un reportaje especial presentado por el periodista José Raúl Reyes para Azteca Noticias, se documentó cómo el exsecretario de Organización de Morena realiza caminatas, reúne simpatizantes, porta eslogan y saluda a la ciudadanía con el perfil de un candidato formal; sin embargo, tanto él como la dirigencia de su partido sostienen que su presencia en las calles constituye únicamente una “actividad ordinaria” amparada por la legislación electoral vigente.