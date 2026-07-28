De las mañaneras a las redes: las acusaciones de censura que siguen marcando a Morena

El reportaje expone una serie de episodios que, según sus autores, reflejan un patrón de confrontación con la prensa durante los gobiernos de Morena. Entre ellos se mencionan declaraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la difusión de datos personales de periodistas y señalamientos sobre presuntos intentos de controlar la información pública y desacreditar a medios críticos.

También se incluyen casos ocurridos en entidades gobernadas por Morena, como Campeche, Puebla y Sinaloa, donde se recuerda la confrontación de autoridades con periodistas y medios de comunicación. El material sostiene que este modelo se ha replicado a nivel estatal mediante conferencias de prensa y redes sociales, donde, afirma, se impulsan campañas de descalificación contra voces críticas.

Finalmente, el reportaje advierte sobre los riesgos que, a su juicio, representan los nuevos lineamientos en materia de derechos de las audiencias, al considerar que podrían derivar en mecanismos de censura. Además, vincula este contexto con la violencia que enfrenta el gremio periodístico en México y plantea que la libertad de expresión sigue siendo uno de los principales temas de debate en el país.