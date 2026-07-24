Advierten que México podría seguir el camino de Nicaragua; oposición llama a frenar una ‘dictadura’

Los coordinadores y legisladores del PRI y PAN llamaron a la ciudadanía a mantenerse atenta y en alerta ante lo que consideran señales de debilitamiento democrático en en el país. Luego de que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunciara cambios relacionados con los procesos electorales en ese país, desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los representantes de la oposición afirmaron que es necesario defender las instituciones democráticas y evitar que, a su juicio, México siga un rumbo similar al del gobierno nicaragüense.

Durante sus posicionamientos, Marcelo Torres, Carolina Viggiano y Rubén Moreira coincidieron en que la eliminación o restricción de mecanismos democráticos representa un riesgo para cualquier nación.

Los legisladores también exhortaron a la población a involucrarse en la vida pública y mantenerse informada para, señalaron, impedir cualquier retroceso en materia de derechos, libertades y participación ciudadana.

¿Por qué la oposición compara el caso de Nicaragua con la situación política en México?

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, sostuvo que las bancadas de Morena, PT y Partido Verde han rechazado sistemáticamente las propuestas impulsadas por la oposición dentro de la Comisión Permanente, incluso cuando, aseguró, buscan atender problemas de interés nacional.

De acuerdo con el legislador priista, esa dinámica limita el debate parlamentario y reduce los espacios para construir acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.

El coordinador de los diputados del @PRI_Nacional, Rubén Moreira denunció que, en la Comisión Permanente, la bancada de @PartidoMorenaMx y sus aliados del @PTnacionalMX, y @partidoverdemex, bajo un rostro totalmente autoritario, han decidido no aceptar ninguna propuesta… pic.twitter.com/Km2w9fzTrm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 24, 2026

En ese contexto, afirmó que decisiones como las anunciadas recientemente en Nicaragua deben analizarse como una referencia de lo que, desde su perspectiva, no debería repetirse en México .

Otros integrantes de la oposición respaldaron ese llamado e insistieron en que las diferencias políticas deben resolverse mediante instituciones democráticas y procesos legislativos abiertos.

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¿Qué anunció Daniel Ortega sobre las elecciones en Nicaragua?

El debate surgió después de las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien expresó que impulsará cambios para impedir que determinados sectores de la oposición participen nuevamente en procesos electorales.

Sin embargo, posteriormente, integrantes del oficialismo nicaragüense precisaron que las elecciones continuarán, aunque sujetas a una reforma constitucional y legal promovida por la Asamblea Nacional.

El presidente del Congreso de ese país, Gustavo Porras, explicó que las modificaciones buscarán establecer nuevas reglas para la organización de los comicios, argumentando que pretenden evitar injerencias externas y fortalecer el sistema político nicaragüense.

Las declaraciones generaron reacciones dentro del Congreso mexicano, donde legisladores de oposición utilizaron el caso como referencia para advertir sobre la importancia de preservar la competencia política, el equilibrio entre poderes y los mecanismos electorales.