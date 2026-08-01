“Nos quieren intimidar": Alito Moreno señaló que dejaron una granada activa dentro de oficinas del PRI

Una granada de fragmentación activa fue localizada la tarde de este viernes en las oficinas del PRI Estatal, en Chilpancingo, Guerrero. El hecho provocó una movilización de autoridades y generó una fuerte reacción del dirigente nacional del partido, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, quien aseguró que se trata de un intento de intimidación contra la oposición.

A través de su cuenta de X, el senador afirmó que el hallazgo refleja el clima de violencia que enfrenta el país y sostuvo que su partido continuará denunciando la inseguridad y los presuntos vínculos entre el crimen organizado y el poder político.

¿Qué dijo Alejandro Moreno tras el hallazgo de una granada en el PRI de Guerrero?

En su publicación, Alito Moreno aseguró que ni él ni su partido cederán ante las amenazas. "A los priistas nos quieren intimidar, nos quieren silenciar, nos quieren doblar, pero no va a pasar. Vamos a defender a México, aunque nos cueste la vida", escribió.

El líder priista también responsabilizó al Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, de cualquier agresión que pudiera ocurrir contra integrantes del partido y exigió una investigación para identificar a los responsables.

Además, adelantó que el caso será presentado ante organismos internacionales para denunciar lo que calificó como un intento por intimidar a la oposición.

¡Esta es la realidad en México! A los priistas nos quieren intimidar, nos quieren silenciar, nos quieren doblar, nos quieren callar, pero no va a pasar. Nosotros vamos a defender a México, aunque nos cueste la vida.



Esta tarde, una granada de fragmentación activa fue encontrada… pic.twitter.com/crHr0n8iDe — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 1, 2026

¿Cómo ocurrió el hallazgo de la granada en Chilpancingo?

De acuerdo con lo informado por el dirigente del PRI, una granada de fragmentación activa fue encontrada dentro de las instalaciones del Comité Directivo Estatal del partido en Chilpancingo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de personas lesionadas ni han dado a conocer quién dejó el artefacto en el inmueble. Se espera que las investigaciones determinen cómo llegó al lugar.

Alejandro Moreno exigió una investigación para esclarecer los hechos y pidió que se garantice la seguridad de los militantes del PRI.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido información oficial sobre los resultados de las primeras diligencias ni sobre posibles personas responsables.

El hecho de la granada ocurre días después de la polémica con el INE

El hallazgo ocurrió dos días después de que Alejandro Moreno denunciara públicamente una resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, la cual ordenaba retirar publicaciones en las que calificaba a Morena como un "narcopartido", al considerar que constituían posibles actos que debían ser revisados por la autoridad electoral.

Tras esa decisión, el dirigente priista acusó al Instituto Nacional Electoral de limitar la libertad de expresión y anunció que impugnaría la resolución.

Ahora, tras el hallazgo del explosivo en la sede estatal del PRI, Alito Moreno vinculó ambos hechos al señalar que forman parte de un contexto de presión contra la oposición.