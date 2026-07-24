¿Quién es el diputado de México que cobra, pero no va trabajar? Número de faltas y cuánto gana

No faltó a la final de la justa mundialista, pero sí trabajar. Lo peor es que sigue cobrando su sueldo. Un diputado mexicano está en el ojo de la polémica por no acudir a la Cámara de Diputados, cargo por el cual fue elegido.

Hasta este momento se tiene documentado que el legislador Juan Carlos Valladares no ha asistido en más de un mes al palacio legislativo de San Lázaro y se ha dedicado a presumir sus salidas.

¿Quién es Juan Carlos Valladares? El diputado que cobra, pero no trabaja

El diputado es señalado por sus contantes ausencias en San Lázaro, mientras continúa cobrando su sueldo y viajando por el mundo.

Juan Carlos Valladares Eichelmann es diputado por el Partivo Verde Ecologista de México (PVEM), cargo que ocupa desde el 29 de agosto de 2024 y debe dejar el 31 de agosto de 2027.

Es originario de San Luis Potosí y forma parte de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, pero sin trabajar.

De acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas, tiene una licenciatura en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

¿Cuántas faltas tiene el diputado Juan Carlos Valladares Eichelmann?

El diputado Juan Carlos Valladares Eichelmann ha faltado 54 veces a las sesiones de la Cámara de Diputados, pero no se perdió la final del torneo de futbol.

#LoÚltimo | Diputado Juan Carlos Valladares suma 54 faltas en la Cámara de Diputados



Mientras acumula inasistencias a las sesiones, el legislador no faltó a la final del máximo torneo de futbol.



El diputado @JCValladaresMx es señalado por sus contantes ausencias en San Lázaro,… https://t.co/VxxluHDixt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 24, 2026

Sueldo del diputado Juan Carlos Valladares: esto gana

Conocido como el diputado viajero y faltista, prefiere viajar on su esposa en días donde debería estar trabajando.

Incluso, Juan Carlos Valladares, no ha votado dictámenes y el 3 de marzo de este año se ausentó y no votó siete reformas.

El legislador cobra cerca de 200 mil pesos mensuales, es decir, unos 7 mil pesos al día, aunque no lo trabaje.