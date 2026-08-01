¿Cuánto cobró el senador Inzunza sin ir a trabajar en tres meses?

A poco más de 90 días de que el senador de Morena, Enrique Inzunza fue señalado por la justicia de Estados Unidos de tener vínculos con el cártel de Sinaloa, el legislador continúa cobrando su dieta o sueldo, a pesar de no asistir a la Comisión Permanente.

El morenisra tiene una dieta de más de 132 mil 905 pesos mensuales y desde hace alrededor de tres meses no acude a trabajar y tampoco ha solicitado licencia al cargo.

Incluso, esta quincena cobró su cheque de 66 mil 452 pesos a través de una firma electrónica que tiene registrada en la Cámara Alta.

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¿Desde cuándo no asiste al Senado el senador Inzunza?

Desde el pasado 29 de abril, día en que se hicieron públicos los señalamientos en su contra, por parte del gobierno de Estados Unidos, el senador Enrique Inzunza ha cobrado alrededor de 400 mil pesos que se le han pagado con los impuestos de todos los mexicanos sin haber puesto un pie en el Senado.

Inzunza no ha cumplido con sus labores en la Comisión Permanente para lo que fue electo, por lo que ha sido cuestionado severamente por la oposición.

Por ejemplo, Marcelo Torres del PAN y Rubén Moreira del PRI han manifestado su total rechazo y repudio a esta situación.