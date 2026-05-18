“Andy (López Beltrán) ya es un lastre": Añorve hunde a Morena en Sinaloa y señala nexos que ya salpicaron a EU

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, soltó una nueva carga contra Morena y, particularmente, contra el grupo político de Sinaloa, al que volvió a relacionar con señalamientos que ya cruzaron la frontera hacia Estados Unidos.

El priista dejó claro que la posible salida del senador Enrique Inzunza Cázarez no depende de la oposición, sino del propio legislador y de Morena, quienes tendrán que decidir si responden o no a los reclamos de justicia que pesan sobre él desde territorio estadounidense.

Aunque evitó exigir directamente su renuncia, Añorve prácticamente le aventó toda la responsabilidad al oficialismo y aprovechó para insistir en que varios perfiles cercanos al gobernador Rubén Rocha Moya ya cargan con el estigma de “narcopolíticos”, una narrativa que en los últimos meses se ha instalado en la discusión pública tras distintas acusaciones y entregas de exfuncionarios ligados a Sinaloa a autoridades de Estados Unidos.

La reforma judicial espantó inversiones

Pero el sinaloense no fue el único blanco. Añorve también arremetió contra la reforma judicial impulsada por Morena, asegurando que lejos de fortalecer la justicia en México, terminó convirtiéndose en un factor de incertidumbre.

“El resultado ahí está”, lanzó el senador al referirse al mecanismo de tómbola para seleccionar perfiles judiciales, idea que en su momento promovió Gerardo Fernández Noroña y que hoy, según el PRI, exhibe improvisación y falta de seriedad institucional.

Añorve aseguró que la falta de certeza jurídica ya comenzó a pegarle al país en temas sensibles como inversión extranjera y negociaciones del T-MEC. Incluso sostuvo que la fuga de capitales y la desconfianza empresarial son consecuencia directa de las decisiones tomadas por Morena.

“El gobierno no tiene dinero y están desesperados”, dijo el legislador priista al acusar que el oficialismo está pagando las consecuencias de tensar la relación con Estados Unidos.

Andy López Beltrán empieza a convertiste en un lastre para Morena y se notó durante la marcha que organizó el partido en Chihuahua en contra de Maru Campos. La entrega de dos ex funcionarios de Rocha Moya a EU le rompió la narrativa a Morena, abundó el priista. pic.twitter.com/34SiE3swDQ — Angel Gallegos (@gallegoso) May 18, 2026

La marca Morena se está cayendo: Asegura Añorve

En otro de los momentos más duros de su posicionamiento, Manuel Añorve afirmó que Morena atraviesa un desgaste evidente y que algunos de sus liderazgos ya se convirtieron en un problema para el propio movimiento.

Ahí metió en la conversación a Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como Andy López Beltrán, de quien dijo comienza a ser “un lastre” para Morena, especialmente después de la movilización organizada en Chihuahua contra la gobernadora Maru Campos.

El senador priista también aseguró que la entrega de dos exfuncionarios ligados al gobierno de Rocha Moya a autoridades estadounidenses terminó por romper la narrativa de Morena sobre Sinaloa y seguridad.

PRI no descarta alianzas rumbo a 2027

De cara a las elecciones intermedias, Añorve reiteró que el PRI mantiene abierta la posibilidad de construir alianzas con otros partidos de oposición, aunque también presumió que pueden competir solos por las 17 gubernaturas que estarán en juego y por la renovación de la Cámara de Diputados.

Con el discurso subido de tono y el foco puesto sobre Sinaloa, Morena y la relación con Estados Unidos, el PRI busca empujar la narrativa de que el desgaste del oficialismo ya empezó a reflejarse tanto en lo político como en lo económico.