¿Lo detuvieron en Estados Unidos? Dónde está Inzunza, señalado por de nexos con el narco al igual que Rocha en Sinaloa

Tras las acusaciones hechas por Estados Unidos hacia diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por nexos con el narcotráfico, han aumentado la tensión en la entidad y en el partido de Morena. Luego de la entrega de dos acusados, corría el rumor de que el senador morenista, Enrique Inzunza, también habría sido detenido.

Ante la información, este domingo 17 de mayo, fue el mismo político guinda que aclaró su ubicación y si ha estado colaborando con autoridades estadounidenses.

Soy un hombre verídico y de instituciones. Siempre he servido a mi estado y mi país con rectitud, compromiso y honor. Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento. Y así quedará demostrado en su momento.



Es falso lo que se… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 17, 2026

¿Dónde está Enrique Inzunza?

Ante la ola de especulaciones, Inzunza utilizó sus redes sociales para emitir un posicionamiento directo. El legislador desmintió su arresto y aseguró que no ha cruzado la frontera.

"Estoy en Sinaloa, mi tierra, de la que estoy orgulloso, con las y los míos", afirmó el exsecretario de Gobierno, intentando desmentir las versiones que lo ubicaban bajo la custodia de la DEA.

¿Inzunza está cooperando con el gobierno de los Estados Unidos?

En su mensaje, el senador aseguró que las versiones carecen de sustento. Inzunza declaró que no mantiene ningún tipo de comunicación con agencias del gobierno de Estados Unidos y que tampoco tiene intenciones de contratar despachos legales en el extranjero. "Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad", redactó en redes sociales.

¿Enrique Inzunza va a declarar?

Aunque rechaza las acusaciones del extranjero, el senador dijo que se mantendrá localizable para las instituciones de su propio país, aunque no hay ninguna investigación en su contra debido a que las autoridades se han negado a realizar una.

Aseguró que atenderá de manera personal cualquier requerimiento formal que le hagan las autoridades judiciales mexicanas si se llega a formular.

Se entregan Gerardo Mérida y Enrique Díaz

El ambiente se volvió aún más tenso tras las enntregas del viernes 15 de mayo, cuando se dio a conocer la captura de Gerardo Mérida Sánchez, quien fuera secretario de Seguridad Pública del estado.

A esto se sumó la versión del supuesto acercamiento y entrega de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.

#Sinaloa ❓¿Lo agarraron o no?

⚖️ Aquí te decimos dónde está el senador Enrique Inzunza. 📲😮 https://t.co/x7qdF7nWT0 pic.twitter.com/iUq7EODa2D — TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) May 17, 2026

Acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa

El gobierno estadounidense ha lanzado señalamientos directos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y varios miembros de su círculo cercano por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.

Inzunza, quien operó como la mano derecha de Rocha en la Secretaría de Gobierno antes de llegar al Senado, se encuentra en esa lista de funcionarios bajo la lupa del Departamento de Justicia de Estados Unidos.