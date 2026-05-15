Seguridad confirma el cruce y detención de Gerardo Mérida Sánchez en Arizona tras acusaciones de narcotráfico

El Gabinete de Seguridad ha emitido un informe detallando el movimiento migratorio y la situación jurídica actual de Gerardo Mérida Sánchez, quien se desempeñó anteriormente como secretario de Seguridad Pública en la entidad de Sinaloa.

Según los registros oficiales, el exmando policial se trasladó desde Hermosillo, Sonora, hacia la frontera norte el pasado 11 de mayo. El cruce hacia el país vecino se efectuó a través de la Garita de Nogales con destino a Arizona.

Una vez en suelo estadounidense, Mérida Sánchez quedó bajo la custodia de los US Marshals, de acuerdo con los datos presentados por los tribunales federales de esa nación.

El Gabinete de Seguridad informa que el ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia de @USMarshalsHQ.



El… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 15, 2026

Inmunidad fallida: El amparo que no evitó la detención

Ante este suceso, la administración federal mexicana ha establecido canales de contacto formal para dar seguimiento al caso. A través del Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores, se mantiene un intercambio de información con las agencias gubernamentales de Estados Unidos. Esta vinculación se desarrolla bajo los esquemas de asistencia internacional vigentes entre ambos países.

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El proceso de captura se hizo efectivo a pesar de que el exservidor público contaba con un recurso de amparo en México, herramienta legal que buscaba impedir su aprehensión o un eventual proceso de entrega a la justicia extranjera.

Los señalamientos por vínculos delictivos

La detención de Mérida Sánchez responde a una serie de imputaciones que lo vinculan con actividades del crimen organizado. Su nombre figura en un listado de excolaboradores y políticos sinaloenses que enfrentan cargos formales emitidos por la justicia de Estados Unidos.

El exsecretario es señalado en el mismo expediente que incluye a Rubén Rocha Moya, quien actualmente cuenta con licencia en su cargo como gobernador. Los delitos que se les atribuyen están relacionados directamente con el tráfico de sustancias ilícitas y transgresiones a las leyes de armamento.

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Vínculos criminales: El expediente que comparte con Rubén Rocha Moya

La investigación que mantiene bajo arresto al exjefe policial no es un caso aislado, sino que forma parte de un proceso más amplio contra una estructura de funcionarios y antiguos servidores públicos del estado.

En total, Rubén Rocha Moya y otras 10 personas que ocupan o desempeñaron puestos en el gobierno mexicano están siendo procesadas por cargos de narcotráfico.

La detención de Gerardo Mérida Sánchez representa uno de los puntos clave en este operativo judicial, confirmándose que el exfuncionario sinaloense ya se encuentra a disposición de las autoridades judiciales en los registros del tribunal federal correspondiente.