Hoy No Circula sabatino suspenderá estos autos el 16 de mayo de 2026

El programa Hoy No Circula sabatino se mantendrá vigente este 16 de mayo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) para los siguientes automóviles, los cuales según su placa y holograma deberán suspender su circulación.

La medida de las autoridades ambientales busca reducir las emisiones de contaminantes, pero los conductores que no hagan caso de esta norma serán sancionados con una multa como establece el reglamento de tránsito.

¿Qué autos no circulan el sábado 16 de mayo de 2026?

Para este sábado 16 de mayo de 2026, algunos vehículos se verán limitados a poder circular dependiendo de la terminación de sus placas y el holograma que tengan.

Las limitaciones se aplican dependiendo del número de sábado dentro del mes en curso, pero otros vehículos quedarán exentos de la implementación del programa Hoy No Circula.

Hoy No Circula sabatino 16 de mayo de 2026

Terminación de placas 1,3,5,7 y 9

(Por ser el tercer sábado del mes)



(Por ser el tercer sábado del mes) Holograma 1

Holograma 2



El programa Hoy No Circula del sábado 17 de mayo incluye a vehículos con holograma 1 terminación NON. |Sitio oficial Sedema

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula sabatino?

Los vehículos que están exentos de las restricciones por el programa son los automóviles que tengan Holograma 0 y Holograma 00.

El Hoy No Circula se aplica en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas, de acuerdo con los establecido por la Secretaría del Medio Ambiente. Quedan fuera también los siguientes automóviles:



Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público

Moticicletas

Vehículos de emergencia

El Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que los automóviles que están exentos de las restricciones del programa son:



Vehículos que utilizan tecnologías sustentables

Vehículos de transporte escolar

Vehículos de servicios funerarios

Vehículos de servicio particular que transporten o que sean conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización o placa de matrícula

Vehículos cuya situación acredite una emergencia médica



¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

La multa por no cumplir con lo que señala el Hoy No Circula en la capital es de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual equivale en 2026 a $117.31 pesos.

Si tomamos como referencia este parámetro, en caso de ser multado deberás pagar de $2 mil 346 pesos a los $3 mil 519 pesos.

Aunque en el Estado de México la sanción cambia debido a una nueva multa por incumplir Hoy No Circula, cuyo pago será de 20 veces la UMA, es decir, $2 mil 346 pesos.

Las autoridades recomiendan verificar diarimante las restricciones del Hoy No Circula con tiempo y así evitar una sanción económica, pues en cualquier momento debido a las altas temperaturas y niveles de ozono, se puden activar contingencias ambientales y con ellos el doble Hoy No Circula.

