¿De qué trató la mañanera presidenta Sheinbaum hoy viernes 15 de mayo? Resumen EN VIVO
Este es el resumen de los temas tratados en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes 15 de mayo.
En la mañanera de Claudia Sheinbaum de este viernes 15 de mayo de 2026 se detallaron los temas más relevantes desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional y se informó sobre las entidades que integran la agenda de supervisión para los próximos días. En Azteca Noticias presentamos los puntos relevantes de la sesión.
Mañanera de Sheinbaum hoy 15 de mayo: Resumen y temas clave este viernes
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México, desde Palacio Nacional.