Denuncian persecución contra Alessandra Rojo de la Vega mientras señala casos ligados a Morena

La alcaldesa de Alessandra Rojo de la Vega aseguró que durante su administración el feminicidio se ha reducido en 85 por ciento en la demarcación y afirmó que se le “ha devuelto el brillo” a Cuauhtémoc mediante acciones enfocadas en seguridad, iluminación y recuperación del espacio público.

Durante un mensaje público, la edil sostuvo que uno de los principales avances de su gobierno ha sido la instalación de 52 mil luminarias en distintas colonias, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad para habitantes y visitantes de la alcaldía.

“Somos el gobierno de los ‘cómo sí’, dejamos de administrar el miedo y la complicidad”, expresó Alessandra Rojo de la Vega al defender la estrategia implementada en materia de seguridad y atención ciudadana.

Seguridad y atención ciudadana, ejes del gobierno en Cuauhtémoc

La alcaldesa afirmó que la seguridad no puede convertirse en un privilegio para unos cuantos y subrayó que gobernar implica actuar con firmeza frente a quienes afectan a la ciudadanía, sin dejar de lado la cercanía y la atención hacia las personas.

“A la gente buena de esta ciudad no le vamos a fallar”, señaló.

Asimismo, destacó el fortalecimiento de redes de denuncia ciudadana como una herramienta para acercar a las autoridades con la población y facilitar la atención de problemáticas en distintas zonas de la alcaldía.

Una ciudad bien pensada y útil para su gente, se levanta construyendo confianza todos los días. Con la confianza de una mujer que vuelve a sentirse segura caminando. Con la esperanza de un comerciante que vuelve a abrir su negocio creyendo en el futuro. pic.twitter.com/AkqwYOqA0u — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) May 18, 2026

Rojo de la Vega también aseguró que su administración trabaja sin distinciones políticas y afirmó que el bienestar de la ciudadanía debe colocarse por encima de cualquier diferencia partidista o ideológica.

“La inseguridad no pregunta por quién votaste. Gobernamos para todos. Por encima de cualquier diferencia política, nos abraza la bandera”, expresó durante su intervención.

Además, sostuvo que “este gobierno no vino a administrar privilegios”, al insistir en que su administración busca mantener una política cercana con la población y enfocada en resultados concretos.

PRI respalda a Alessandra Rojo de la Vega y critica a Morena

Por su parte, Tania Larios cuestionó las acciones emprendidas por Morena contra la alcaldesa y acusó que existe una persecución política hacia Alessandra Rojo de la Vega.

La legisladora lamentó que, mientras se realizan señalamientos contra la edil de Cuauhtémoc, continúan presentes casos de presunta corrupción y situaciones de violencia vinculadas con otros actores políticos del país.

Entre los ejemplos mencionados, hizo referencia a los señalamientos relacionados con Rubén Rocha Moya y al grupo delictivo conocido como “La Barredora”.

Tania Larios también criticó las solicitudes de información realizadas vía transparencia y acusó que integrantes de Morena “son los reyes de reservar la información”, al considerar que existe opacidad en distintos temas de interés público.