Diplomacia bajo sospecha: Investigan 20 consulados de México en EE. UU. con cónsules de Morena

La red de representación diplomática de México en los Estados Unidos enfrenta una revisión profunda que amenaza con desatar un escándalo bilateral. De las 53 oficinas consulares que operan en territorio estadounidense, al menos 20 se encuentran bajo la mira de las autoridades de ese país por actividades sospechosas. El factor común en las sedes más vigiladas es que sus titulares son cuadros políticos de Morena que arrastran pasados cuestionables y cuentas pendientes con la ley.

Los nombramientos en el servicio exterior, utilizados tradicionalmente como premios de consolación o pago de favores políticos, han colocado a la diplomacia mexicana en una posición vulnerable frente a las agencias de seguridad y justicia norteamericanas.c

Los cónsules de Morena bajo la lupa de las autoridades estadounidenses

La revisión efectuada por las agencias de control en Estados Unidos ha encendido las alarmas sobre perfiles específicos que saltaron de la militancia o de gobiernos estatales directamente a las oficinas consulares:



Rutilio Escandón (Cónsul en Miami): Tras dejar la gubernatura

Tras dejar Pável Meléndez Cruz (Cónsul en Denver, Colorado): Mientras encabeza la representación en Denver, en territorio mexicano arrastra una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Mientras encabeza la representación en Denver, en territorio mexicano arrastra una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de tráfico de influencias y cohecho. Christian Tonatiuh González (Cónsul en Sacramento): Se le señala de haber transformado la oficina consular de la capital de California en un búnker partidista, operando de manera internacional para Morena junto con Alejandro Robles.

Se le señala de haber transformado la oficina consular de la capital de California en un búnker partidista, operando de manera internacional para Morena junto con Alejandro Robles. Donají Alba (Cónsul en Raleigh, Carolina del Norte): Fundadora de Morena en la Ciudad de México, su llegada a la representación diplomática en Carolina del Norte es señalada como un premio estrictamente político, carente de perfil diplomático.

Fundadora de Morena en la Ciudad de México, su llegada a la representación diplomática en Carolina del Norte es señalada como un premio estrictamente político, carente de perfil diplomático. Froylán Yescas Navarrete (Cónsul en McAllen, Texas): Ubicado en una de las fronteras más sensibles e importantes en materia de migración y seguridad, su posición previa fue la de secretario de Formación Política del Consejo Nacional de Morena

La diplomacia mexicana en la mira internacional

Las investigaciones sugieren que casi el 40% de las representaciones de México en la Unión Americana muestran alertas por un uso de las instalaciones que va más allá de la protección a los migrantes o los trámites burocráticos. La sospecha de las autoridades locales apunta a la instrumentalización de los consulados para la operación política y el resguardo de exfuncionarios con perfiles públicos deteriorados.

El uso del servicio exterior como refugio político ha comenzado a desgastar la confianza institucional entre ambos países. Con 20 consulados bajo escrutinio, la Secretaría de Relaciones Exteriores enfrenta la presión de justificar la permanencia de estos operadores en puestos clave, en un momento donde la relación bilateral exige la máxima transparencia y cooperación.