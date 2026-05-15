Morena arriesga estabilidad económica por negarse a entregar a señalados por EU, acusa PRI

Las acusaciones lanzadas desde Estados Unidos contra políticos mexicanos siguen elevando la tensión en el Senado y ahora también encendieron alertas por posibles repercusiones económicas. Legisladores de oposición advirtieron que el tema ya no solo golpea en lo político, sino que podría terminar afectando directamente a instituciones financieras y, en consecuencia, al bolsillo de millones de mexicanos.

La discusión volvió a subir de tono luego de que la senadora priista Claudia Anaya señalara que el gobierno federal estaría arriesgando la estabilidad económica del país si continúa ignorando las acusaciones que pesan sobre funcionarios y políticos presuntamente relacionados con el narcotráfico.

Claudia Anaya advierte impacto económico si Morena protege a señalados

La legisladora del PRI aseguró que el problema podría escalar más allá del terreno político y diplomático. Según explicó, Estados Unidos ya ha lanzado advertencias relacionadas con posibles acciones contra instituciones financieras mexicanas si no existe cooperación frente a personajes señalados en investigaciones del Departamento de Justicia.

Anaya mencionó nombres como el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, quienes han sido vinculados públicamente en versiones y expedientes que circulan desde territorio estadounidense.

La priista sostuvo que mantener una postura de silencio o protección hacia funcionarios bajo sospecha podría generar desconfianza internacional y abrir la puerta a sanciones o medidas que impacten directamente al sistema financiero mexicano.

La senadora priista, @ClaudiAnaya, aseguró que Morena no ha logrado convencer a Enrique Inzunza de pedir licencia al cargo, como ocurrió con Rubén Rocha Moya.



Señaló que el senador “no es tan fácil de controlar” y que podrían enfrentar dificultades para obligarlo a separarse del… pic.twitter.com/jE6YCx46uW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 15, 2026

La ausencia de Enrique Inzunza aumenta las dudas

Mientras las acusaciones siguen generando ruido político, otro detalle llamó la atención dentro del Senado: la ausencia pública de Enrique Inzunza.

Ante ello, se confirmó que el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, acudirá en su representación para mantener la operación y el quorum dentro de la Comisión correspondiente. Sin embargo, la maniobra no logró frenar las especulaciones sobre la situación del senador sinaloense.

Desde que comenzaron a difundirse los señalamientos provenientes de Estados Unidos, Inzunza ha evitado apariciones públicas, algo que legisladores de oposición consideran preocupante.

Kenia López habla de “silencio cómplice”

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, también elevó la presión política al acusar que existe un “silencio cómplice” alrededor de los personajes mencionados.

La panista aseguró que la falta de respuestas públicas únicamente incrementa las sospechas y cuestionó que varios de los señalados hayan desaparecido del escenario político tras darse a conocer las investigaciones.

Uno de los casos que más dudas ha generado, dijo, es el de Rubén Rocha Moya, de quien hasta ahora no existe claridad pública sobre su ubicación o actividades recientes.

Mientras tanto, el tema continúa creciendo en el debate nacional, en medio de advertencias sobre posibles tensiones diplomáticas y económicas entre México y Estados Unidos.