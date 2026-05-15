La crisis de Petróleos Mexicanos volvió a colocarse en el centro de la discusión pública tras la salida de Víctor Rodríguez Padilla, en medio de fuertes cuestionamientos por los resultados financieros de la empresa, el manejo de accidentes y el escándalo por el derrame de combustible en el Golfo de México.

La petrolera mexicana carga una deuda superior a los 100 mil millones de dólares y mantiene pendientes millonarios con proveedores y contratistas. Analistas financieros y calificadoras internacionales han advertido que la situación de Pemex representa un riesgo para la estabilidad económica del país.

Huachicol, deudas y derrames: Así quedó Pemex tras años de crisis

La petrolera más endeudada del mundo

Pemex atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia. Además de la caída en producción y los problemas operativos, la empresa depende cada vez más de recursos públicos para mantenerse a flote.

Las calificadoras S&P Global Ratings, Moody's y Fitch Ratings han emitido advertencias sobre el deterioro financiero de la empresa productiva del Estado.

A esto se suma el adeudo con proveedores y contratistas, que superaría los 400 mil millones de pesos, una situación que ha provocado presión en distintos sectores industriales vinculados al petróleo y la energía.

Octavio Romero y el deterioro de Pemex

Durante la administración de Octavio Romero Oropeza crecieron las críticas por accidentes en refinerías, problemas de mantenimiento, incremento de la deuda y presuntos casos de corrupción.

Aunque el gobierno federal defendió su gestión, especialistas señalaron que la petrolera continuó perdiendo capacidad productiva mientras aumentaban los pasivos financieros y la carga fiscal.

Ahora, con la salida de Víctor Rodríguez Padilla, el escenario vuelve a encender alertas sobre el futuro de la empresa y la estrategia energética del país.

Derrame en el Golfo y presión desde Palacio

Versiones difundidas en medios apuntan a que Rodríguez Padilla habría sido duramente cuestionado por la falta de resultados y por el manejo del derrame de combustible en el Golfo de México.

El caso tomó relevancia luego de que se revelara que la fuga en un oleoducto habría sido detectada tiempo antes de hacerse pública. Las críticas crecieron porque Pemex tardó en reconocer la magnitud del problema y en informar oficialmente sobre la situación.

Tras la renuncia, el nombre de Juan Carlos Carpio comenzó a sonar como una de las figuras que tomarán mayor peso dentro de la petrolera.

Huachicol fiscal y el robo millonario que salpica al poder

La crisis de Pemex también quedó ligada al escándalo del llamado “huachicol fiscal”, un esquema de contrabando y robo de combustible que habría movido cientos de miles de millones de pesos.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló información sobre el decomiso histórico realizado en Altamira, Tamaulipas, donde originalmente se habló de 10 millones de litros de diésel asegurados.

Sin embargo, investigaciones posteriores apuntaron a que la cantidad real habría superado los 20 millones de litros y que parte del combustible desapareció incluso bajo resguardo oficial.

El caso ha provocado señalamientos sobre posibles redes de corrupción dentro de aduanas, autoridades de seguridad, operadores portuarios y funcionarios vinculados al sector energético.

Economía, inseguridad y corrupción: el desgaste del gobierno

En paralelo a la crisis de Pemex, encuestas recientes reflejan un creciente malestar ciudadano por la situación económica y la inseguridad en México.

La firma México Elige reportó que siete de cada diez mexicanos consideran que su situación económica empeoró, mientras que la inseguridad continúa como una de las principales preocupaciones del país.

También aumentó la percepción de corrupción dentro del gobierno, en medio de nuevos escándalos relacionados con combustible robado, presuntos nexos políticos y operaciones ilegales que siguen bajo investigación.

Mientras tanto, Pemex continúa enfrentando el reto más complejo de las últimas décadas: sobrevivir entre deudas, desconfianza financiera y una crisis de credibilidad que parece no tener fin.

