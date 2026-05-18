Resumen de la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy 18 de mayo
Detalle de los principales asuntos abordados durante la sesión de este lunes en Palacio Nacional. Sigue el resumen informativo de la mañanera EN VIVO.
En la mañanera de Sheinbaum correspondiente a este lunes 18 de mayo de 2026, se revisaron los informes periódicos de la agenda económica y se dio seguimiento a los temas de coyuntura nacional. En Azteca Noticias te presentamos un resumen de lo que trató la sesión.
Mañanera de Sheinbaum hoy 18 de mayo: Resumen y temas clave EN VIVO
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.