¿Quincena sin carro? Autos que descansan por Hoy No Circula el 15 de mayo 2026

El programa Hoy No Circula continuará vigente este viernes 15 de mayo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) con el objetivo de reducir las emisiones de contaminantes.

Las autoridades ambientales recordaron que se implementarán restricciones vehiculares para algunos automóviles según su holograma, color del engomado y terminación de placas.

¿Qué autos no circulan este viernes 15 de mayo de 2026?

Antes de salir de casa revisa si tu vehículo puede circular para evitar multas. Este viernes deberán suspender circulación los siguientes vehículos:



Automóviles con engomado azul

Terminación de placa 9 y 0

Holograma 1

Holograma 2



¿Qué vehículos no circulan este viernes? | X: @CAMegalópolis

¿Cuál es el horario del Hoy No Circula el viernes 15 de mayo de 2026?

Recuerda que el programa Hoy No Circula opera de las 05:00 horas de la mañana a las 10:00 horas de la noche. En este periodo, los vehículos con dichas placas, engomado y hologramas no podrán circular.

Estos autos quedan exentos del Hoy No Circula el viernes

La norma establece que el Hoy No Circula no se aplicará a los automóviles que tengan Holograma 0 y Holograma 00, así como para los siguientes vehículos:



Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público

Moticicletas

Vehículos de emergencia

Aunado a ello, el Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, establece que los automóviles que están exentos de las restricciones del programa son:



Vehículos que utilizan tecnologías sustentables

Vehículos de transporte escolar

Vehículos de servicios funerarios

Vehículos de servicio particular que transporten o que sean conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización o placa de matrícula

Vehículos cuya situación acredite una emergencia médica



Multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Ee acuerdo con el Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, la multa para quien no respete el Hoy No Circula en la capital es de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

En 2026, la multa rá de los $2 mil 346 pesos a los $3 mil 519 pesos, pero en el Edomex, cambia la sanción económica.

Lo anterior debido a una nueva multa por incumplir Hoy No Circula, cuyo pago será de 20 veces la UMA, es decir, $2 mil 346 pesos.

