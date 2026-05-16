Se le cae el sistema al INE en examen para otorgar plazas; culpa al CENEVAL
El INE solicitó al CENEVAL explicación puntual sobre las fallas registradas durante el examen de ingreso y anunció que se reprogramará la prueba.
Por fallas técnicas, el Instituto Nacional Electoral (INE) se vio obligado a reprogramar la aplicación del examen de ingreso al Servicio Profesional Electoral, que se da a través del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), lo que afectó a miles de postulantes.
El INE firmó que se presentaron fallas técnicas que impidieron una evaluación apegada a la certeza, equidad y normalidad técnica para todas las personas participantes.
El instituto subraya que la operación técnica y funcionamiento de la plataforma utilizada para la aplicación del concurso de selección corresponde única y exclusivamente al CENEVAL, conforme a los convenios previamente suscritos entre ambas
instituciones.
INE pide a CENEVAL explicación tras falla en examen de plazas
El INE solicitó formalmente al CENEVAL una explicación puntual sobre las fallas registradas y las afectaciones ocasionadas durante el desarrollo de la evaluación, así como las medidas correctivas necesarias para garantizar que la reposición del examen pueda llevarse a cabo sin contratiempos.
La nueva fecha para el examen para el ingreso al Servicio Profesional Electoral se dará a conocer en los próximos días.
📣 #Comunicado— Jorge Montaño Ventura (@Montano_Ventura) May 16, 2026
El @INEMexico refrenda su compromiso con la legalidad, certeza y equidad en el concurso público para el ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional.
⚠️ Ante la incidencia técnica ocurrida durante el examen aplicado por @SomosCeneval, reconocemos la… pic.twitter.com/id4qnoC18R