Se le cae el sistema al INE en examen para otorgar plazas; culpa al CENEVAL

Por fallas técnicas, el Instituto Nacional Electoral (INE) se vio obligado a reprogramar la aplicación del examen de ingreso al Servicio Profesional Electoral, que se da a través del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), lo que afectó a miles de postulantes.

El INE firmó que se presentaron fallas técnicas que impidieron una evaluación apegada a la certeza, equidad y normalidad técnica para todas las personas participantes.

El instituto subraya que la operación técnica y funcionamiento de la plataforma utilizada para la aplicación del concurso de selección corresponde única y exclusivamente al CENEVAL, conforme a los convenios previamente suscritos entre ambas

instituciones.

INE pide a CENEVAL explicación tras falla en examen de plazas

El INE solicitó formalmente al CENEVAL una explicación puntual sobre las fallas registradas y las afectaciones ocasionadas durante el desarrollo de la evaluación, así como las medidas correctivas necesarias para garantizar que la reposición del examen pueda llevarse a cabo sin contratiempos.

La nueva fecha para el examen para el ingreso al Servicio Profesional Electoral se dará a conocer en los próximos días.