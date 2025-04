Ángel Vázquez, el chef mexicano que cocinó para el papa Francisco

Ángel Vázquez, el chef mexicano, nació en Puebla y desde pequeño se vio en la cocina. No obstante, nunca imaginó que pudiera cocinarle a uno de los más grandes líderes mundiales: el papa Francisco.

Desde los 14 años, Vázquez supo que su destino estaba en la cocina. “Quiero ser chef, quiero hacer lo que me gusta. No me veía haciendo otra cosa”, narró el refinado cocinero a Fuerza Informativa Azteca (FIA) sobre sus primeros pasos en el arte culinario.

Impulsado por su entusiasmo, Ángel comenzó a perfeccionar su técnica desde muy joven. Participar en concursos estudiantiles fue parte de su formación. Uno de estos certámenes lo llevó a la Ciudad de México (CDMX), donde su equipo obtuvo el primer lugar, superando incluso a la escuela local. El premio fue una experiencia invaluable en París, al asistir a un curso de chocolatería en la prestigiosa escuela Lenôtre, lo que sentó las bases para su proyección internacional.

Ángel Vázquez pudo cocinar para el papa Francisco

Su capacidad para diferenciarse y atreverse lo colocó en el radar de los más reconocidos chefs de México y el mundo. Una de las experiencias más memorables de su carrera fue ser seleccionado entre más de mil chefs para cocinar en la residencia donde se hospedaría el papa Francisco durante su visita a México.

“Todo lo que me dijeron, él hizo todo lo contrario… era como un niño porque desayunaba mermelada, Nutella, panes…”, recuerda Vázquez sobre aquella ocasión irrepetible.

Abrir su propio restaurante significó, para Ángel, guisar su propio destino sin tener la receta en las manos. Sin embargo, su mayor satisfacción es la reacción de sus comensales, quienes sonríen al probar sus platillos: “Eso me llena el corazón”.

Fiel a sus raíces, el chef siempre ha incorporado ingredientes poblanos en sus creaciones, defendiendo que las tradiciones culinarias deben mantenerse vivas. “Para mí es muy importante que sigamos comiendo como antes, porque si no, al rato no lo vamos a tener igual”, afirma.

Con humildad y perseverancia, Ángel Vázquez se ha consolidado como uno de los rostros más destacados de la gastronomía mexicana, haciendo feliz a cualquiera, incluso con el platillo más sencillo: “A mí me haces muy feliz con una tostada de pollo con crema y salsa; así me puedo comer diez”.