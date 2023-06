Imelda junto a su esposo Rubén buscan a sus hijos desde enero de 2023. A casi seis meses de su desaparición no tienen ningún rastro deAngelo y Selena Ríos de La Rosa. Los menores de 14 y 12 años desaparecieron en Yautepec, Morelos.

“Que me ayuden a encontrarlos, porque no puedo, a la vez estoy viva pero por dentro estoy muerta, muerta porque me faltan dos dos tesoros tan grandes que eran para mi, que eran lo más valioso que tengo, que es mi familia, pero desgraciadamente me faltan dos”, suplica Imelda.

¡Por dentro estoy muerta! Angelo y Selena siguen desaparecidos en Yautepec

En la búsqueda han recidio un gran apoyo de la comunidad. La familia Ríos de La Rosa han extendido las labores hasta el estado de Guerrero intentando localizar a los menores de 14 y 12 años.

“Sin saber nada, no sabemos nada de ellos y yo les pido que nos ayuden a localizarlos a buscarlos, porque desgraciadamente ya van seis meses y no tenemos avances, no sabemos nada de ellos, si están vivos, o donde estén o quien los tenga osea no sabemos nada”, agregó la desconsolada madre de los hermanos desaparecidos.

La desesperación y la angustia solo ha ido incrementando con el paso de las semanas. Pero Imelda y Rubén aseguran que no dejarán de luchar para encontrar algún día a sus hijos.

“Ojalá y esto sea una oportunidad para seguir buscando a mis niños, y las gentes que los tienen les pido que se toquen el corazón, que nos lo devuelvan, no vamos a poner ninguna represalia nada, queremos a mis niños, vivos o muertos”, pide Rubén, padre de los menores.

Por su parte la Fiscalía del estado mantiene abierta la investigación y en activo las fichas de búsqueda.

La Fiscalía General del Estado de #Morelos activo el protocolo #AlertaAmber para la pronta localización de SELENA RÍOS DE LA ROSA. pic.twitter.com/sbmh2jrd0S — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) January 8, 2023

La Fiscalía General del Estado de #Morelos activo el protocolo #AlertaAmber para la pronta localización de ÁNGELO RÍOS DE LA ROSA. pic.twitter.com/wcJ5eh6eCH — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) January 8, 2023

¿Cómo fue la desaparición de Algelo y Selena en Yautepec?

Los hermanos Angelo y Selena Ríos de La Rosa, de 14 y 12 años, respectivamente, que desaparecieron el 7 de enero de 2023. Salieron al campo a cuidar chivos y nunca volvieron a su casa.

El 8 de enero, Imelda de la Rosa, madre de los adolescentes, presentó una denuncia en la FGE por de-saparición, la cual ha ampliado, pero hasta el momento, ni personal del organismo ni de la Comisión Estatal de Seguridad tienen resultados positivos en la búsqueda.

Ante la falta de respuesta por parte las autoridades, familiares, amigos y parte de la ciudadanía del municipio realizaron un bloqueo en la carretera Cuernavaca-Cuautla la tarde del pasado jueves 12 de enero a la altura de la colonia Atlihuayán para exigir la pronta localización de ambos menores de edad.