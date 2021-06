Antonio Attolini llora después de votar en Torreón

El candidato a diputado en Torreón, Coahuila, por Morena, Antonio Attolini, aseguró que llegó hasta las lágrimas después de emitir su voto en estas Elecciones 2021.

A través de un mensaje en las redes sociales, Antonio Attolini anunció que realizó su voto en Torreón, Coahuila, y compartió una fotografía del momento.

“Conmovido hasta las lágrimas de votar y ser parte de la historia democrática de nuestro país y de nuestro Torreón. ¡Qué viva la democracia!”, dijo Antonio Attolini.

En la imagen, el candidato a diputado federal por el V distrito en Coahuila muestra el dedo pulgar derecho con la marca de tinta indeleble que colocan los funcionarios de casilla del INE después de emitir el voto.

Conmovido hasta las lágrimas de votar y ser parte de la historia democrática de nuestro país y de nuestro #Torreón.



— Antonio Attolini Murra 🌹 (@AntonioAttolini) June 6, 2021

Antonio Attolini realizó campaña en Torreón

Previo a las Elecciones 2021 de este 6 de junio, Antonio Attolini aseguró que realizó una campaña en Torreón, Coahuila, en la que recorrió más de 300 kilómetros a pie, visitó más de 50 colonias y habló con más de 18 mil personas en los últimos 60 días.

“No importa si vives en el poniente de Torreón o en un fraccionamiento; tampoco importa si es la primera vez que vas a votar por Morena o si ya lo has hecho antes; no importa siquiera si nunca antes has participado en política”, mencionó en sus redes sociales.

Antes de ser candidato a diputado federal en Torreón, Coahuila, Antonio Attolini intentó ser el secretario general de Morena, sin embargo no fue seleccionado para participar en ese proceso interno debido a que la encuesta interna no le favoreció.

En octubre del año pasado, Citlalli Hernández fue elegida para ocupar la secretaría general de Morena, de acuerdo con una encuesta del Instituto Nacional Electoral (INE). Dicho cargo era ocupado por Mario Delgado, actual presidente nacional de la institución.

