Bomberos apagan en su totalidad el incendio de una fábrica en Azcapotzalco

El incendio de una fábrica en la zona industrial de la colonia Coltongo, en Azcapotzalco, se encuentra sofocado en su totalidad, pero continúan los trabajos de remoción de escombros y enfriamiento para evitar que se reaviven las llamas, informó el director del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova.

“Lo que ven ahorita es la remoción de todos los escombros las toneladas que encontramos de todos los objetos y se trata de aplicar espuma con agua para garantizar en esa emoción que no vuelva a iniciarse el fuego Pese a que encontremos algún abrazo”, destacó el Comandante de bomberos.

Añadió que durante la noche hubo complicaciones para apagar el fuego porque se colapsaron las estructuras metálicas las llamas alcanzaron un taller automotriz donde había solventes y químicos sin los señalamientos de advertencia.

“Se colapsaron las estructuras metálicas y empezaron a caer las láminas y luego nos encontramos una sorpresas por ahí, desgraciadamente, en donde empezaron a detonarse algunas cuestiones que no sabíamos que era. Nos encontramos con algunos tambos de solventes y unos químicos afortunadamente no pasó a mayores no tuvimos ningún lesionado ni mucho menos”, destacó Pérez Cova.

Los vulcanos trabajaron en seis células a nivel de piso y por aire con escalas y brazos manipuladores telescopicos para apagar el fuego que deformó toneladas de estructuras metálicas que formaban las naves industriales.

Llegan refuerzos de bomberos a la zona del incendio

Esta mañana llegaron 70 bomberos para ayudar a los 120 que trabajaban desde anoche provenientes de distintas estaciones y alcaldías.

También participaron los vulcanos de la UNAM y llegó una célula de bomberos del municipio de Tlalnepantla, aunque Pérez Cova afirmó que no había sido necesario solicitar ayuda de manera oficial del estado de México.

“Los del México vinieron, un municipio venía con su unidad, y aparte traía una célula de trabajo, cosa que agradecemos. No hubo necesidad de solicitar apoyo formal y ese es un logro también para las unidades de bomberos.

“Cuando nos toca atenderlos a ellos vamos con todo gusto y ahora nos tocó que vinieran a echarnos la mano”, destacó.