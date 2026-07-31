CFE anuncia apagón para los vecinos en Tabasco por obras mayores, estas son las colonias afectadas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó un apagón en Tabasco para este sábado 01 de agosto del 2026 en el municipio de Centla, debido a que el personal operativo suspenderá el suministro desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas para realizar labores de mantenimiento y mejorar el servicio para la zona.

De acuerdo con lo publicado por el organismo de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, los técnicos enfocaran sus esfuerzos en la recalibración del circuito FRT-04030, ya que las autoridades quieren que el servicio de energía eléctrica se entregue con un grado de calidad para los vecinos de Centla y así evitar fallas futuras en una de las regiones con mayor demanda del estado.

¿Cuáles serán las colonias sin luz durante el fin de semana en Centla?

A través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, las autoridades compartieron la lista oficial de las 11 comunidades que no tendrán luz durante siete horas; asimismo, la CFE pidió a los pobladores tomar previsiones para proteger sus alimentos y electrodomésticos.

Las áreas de Centla sin suministro eléctrico son:



Quintín Arauz

Chichicastle

Rivera Alta 1ra, 2da y 3ra

Arroyo Polo 3ra

Las Tijeras

Las Palmas

Torno Bola

San Isidro Hablan los Hechos

San Francisco

Francisco J. Mújica

Aunque en cada región el corte de luz puede variar en sus horas de mantenimiento, se estima que los vecinos de Centla se queden sin servicio de 4 a 12 horas. En este caso, la suspensión del servicio eléctrico comenzará a las 10:00 horas y se espera que el suministro se normalice alrededor de las 17:00 horas.

¿Cuáles serán las obras de mantenimiento en Centla?

Según las autoridades, esta suspensión temporal de energía se conecta con un proyecto de alto nivel para la creación de la Subestación Eléctrica en la ranchería Rivera Alta, donde la obra civil iniciará a mediados de agosto con el despliegue de la maquinaria y trabajadores expertos.

La obra responde a un avance necesario en toda la región sureste, donde el nuevo complejo tiene la misión de fortalecer las redes de distribución locales y resolver las caídas de tensión constante ante las temporadas de calor. En sí, este proyecto beneficiará a más de 24 mil habitantes de Centla, además de localidades cercanas como:

