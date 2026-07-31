La encontraron demasiado tarde: abandonan a bebé recién nacida en bote de basura en Michoacán

Abandonan a una bebé recién nacida dentro de un bote de basura en Morelia, Michoacán. Aunque fue localizada con vida y trasladada para recibir atención médica, los doctores no lograron salvarla debido a su estado de salud.

Habitantes de la capital michoacana, exigieron que el hecho no quede impune y que se castigue a quien resulte responsable.

¿Qué se sabe del caso de la bebé abandonada en Morelia?

De acuerdo con las autoridades, la recién nacida tenía apenas unas horas de haber nacido cuando fue encontrada.

Tras el hallazgo, personal de emergencia la trasladó a un hospital, donde recibió atención médica; sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió una carpeta de investigación para identificar y localizar a la persona responsable del abandono.

Rescatan a bebé desnutrido y abandonado en Veracruz

El caso provocó una fuerte reacción entre la población. Vecinos consultados consideraron que se trata de un acto inhumano y pidieron que las autoridades apliquen las sanciones previstas por la ley.

Algunos señalaron que existen alternativas legales para quienes no pueden hacerse cargo de un recién nacido, por lo que insistieron en que este tipo de hechos deben investigarse y castigarse.

¿Qué sanción contempla la ley por abandonar a un menor?

El Código Penal Federal establece penas de hasta cuatro años de prisión por el delito de abandono de menores.

Cuando el abandono provoca lesiones graves o la muerte de la víctima, las responsabilidades penales pueden incrementarse conforme a las circunstancias del caso y a los delitos que determine la autoridad ministerial.

Este hecho se suma a otros casos documentados en la entidad durante los últimos años. En 2025, un bebé fue abandonado en el municipio de Venustiano Carranza, mientras que en 2023 y 2019 también se reportaron hallazgos similares de recién nacidos, sin que en algunos de esos casos se lograra identificar a los responsables.

