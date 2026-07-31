Guardaban pirotecnia en su casa y ahora están lesionados por la explosión en Hidalgo

Una fuerte explosión sacudió la tarde de este 30 de julio la colonia San Juan Otlaxpla, en Tepeji del Río, Hidalgo, donde una vivienda presuntamente era utilizada para almacenar pirotecnia.

El estallido dejó tres personas lesionadas, además de severos daños en el inmueble y movilizó a cuerpos de emergencia para controlar el incendio y evitar mayores riesgos.

¿Qué pasó en la explosión de Tepeji del Río?

De acuerdo con la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Tepeji del Río, el reporte se recibió alrededor de las 17:30 horas.

Al llegar al lugar, los rescatistas realizaron maniobras para sofocar el fuego, enfriar la zona y revisar la estructura de la vivienda, la cual presentó daños importantes tras la explosión.

Las tres personas que se encontraban dentro del inmueble fueron atendidas por paramédicos y posteriormente trasladadas a un hospital para recibir atención especializada.

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Vecinos reportan afectaciones tras el estallido

Habitantes de viviendas cercanas informaron posibles daños provocados por la onda expansiva tras la explosión.

Ante ello, personal de Protección Civil inició inspecciones en los inmuebles aledaños para determinar si existen afectaciones estructurales que representen un riesgo para las familias.

Mientras continúan las labores en la zona, las autoridades mantienen el llamado a la población para evitar acercarse al sitio y permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia.

¿Cómo evitar accidentes relacionados con pirotecnia?

El manejo y almacenamiento de materiales pirotécnicos debe realizarse únicamente en lugares autorizados y bajo las medidas de seguridad establecidas por las autoridades.

Especialistas recomiendan no almacenar pólvora o fuegos artificiales en viviendas, mantener estos materiales alejados de fuentes de calor, evitar su manipulación por personas sin capacitación y reportar cualquier sitio donde presuntamente se fabriquen o almacenen de manera irregular.

Además, en caso de detectar humo, fuego o una explosión, lo más importante es alejarse del lugar, llamar de inmediato a los servicios de emergencia y no intentar controlar el incendio por cuenta propia.