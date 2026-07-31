El comprador perfecto… hasta que tu auto desaparece; cuidado con este fraude al vender por Facebook

Vender un auto en Facebook puede parecer una operación sencilla, pero también se ha convertido en una oportunidad para los estafadores. Autoridades alertaron sobre un modus operandi que comienza con un supuesto comprador interesado y termina con el dueño sin automóvil y sin dinero.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, el engaño suele aprovechar la confianza de las víctimas y la rapidez con la que se concretan las ventas entre particulares.

¿Cómo funciona la estafa del depósito falso al vender un vehículo?

El fraude inicia cuando un supuesto comprador contacta al vendedor a través de Facebook Marketplace o grupos de compraventa.

Después de intercambiar algunos mensajes, la conversación se traslada a WhatsApp, donde el interesado asegura que no podrá acudir personalmente a recoger el vehículo. Incluso no regatea y acepta el precio sin problema.

En ese momento envía un comprobante de depósito o transferencia, muchas veces mediante un cheque "salvo buen cobro", por lo que el dinero aparece de forma temporal en la cuenta bancaria del vendedor.

Confiando en que el pago ya fue realizado, la víctima entrega el automóvil y la documentación.

Horas o incluso días después, el banco rechaza la operación y el dinero desaparece de la cuenta. Para entonces, el vehículo ya fue entregado.

¿Qué hacen los delincuentes con tus documentos?

El riesgo no termina con el robo del automóvil. Las autoridades advierten que las copias de identificaciones oficiales y otros documentos entregados durante la compraventa pueden ser utilizados para cometer otros delitos, como extorsiones o fraudes de identidad.

Por ello, recomiendan compartir únicamente la documentación indispensable y verificar siempre la identidad del comprador.

¿Cómo evitar caer en este tipo de fraude?

Antes de entregar tu auto, confirma directamente con tu banco que el dinero fue abonado de forma definitiva y no se encuentra sujeto a validación o liberación.

También es recomendable realizar la operación en un sitio seguro, desconfiar de compradores que ponen pretextos para no acudir personalmente y evitar entregar la unidad únicamente con un comprobante de transferencia.

Si detectas alguna irregularidad, suspende la venta y reporta el caso ante las autoridades correspondientes.

¿Cómo va el robo de vehículos en Guanajuato?

Las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que el robo de vehículos continúa siendo uno de los delitos patrimoniales con mayor incidencia en Guanajuato, tan solo de enero a junio de este año se reportaron mil 72 casos.

Autoridades recomiendan extremar precauciones al comprar o vender automóviles entre particulares. Las estadísticas más recientes pueden consultarse en la base de datos abierta del SESNSP.