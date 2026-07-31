“Se le veían los golpes en el estómago"; padres de Valeria dicen que su hija no se quitó la vida, que fue feminicidio

Una joven fue encontrada colgando de una ventana en su casa en Puebla. La familia de Karla Valeria exige que su muerte sea investigada como feminicidio y no como suicidio.

"No hay algo que vaya a llenar ese vacío que tengo. Tenía apenas 22 años, era mi todo, mi confidente, mi compañía, mi bebé". Con la voz entrecortada, Salvador Jiménez, padre de Karla Valeria Jiménez Sánchez, recordó a su hija durante el sepelio realizado en Puebla, donde familiares y amigos volvieron a exigir justicia.

La joven fue localizada sin vida el pasado 26 de julio en su domicilio del Infonavit San Aparicio. Aunque las primeras investigaciones apuntan a un aparente suicidio, su familia sostiene que existen elementos que deben ser investigados bajo el protocolo de feminicidio.

¿Por qué los padres de Karla Valeria rechazan la versión oficial?

La madre de la joven, Carolina Sánchez, asegura que el cuerpo presentaba lesiones visibles cuando pudo verla por última vez. "Ella tenía la camiseta levantada y se le veían los golpes en el estómago. Tenía el pómulo hinchado, la boca marcada por los golpes y moretones en distintas partes del cuerpo. También tenía piquetes en los brazos; no entiendo qué pasó".

Para la familia, esas lesiones deben formar parte de la investigación y no pasar desapercibidas. Otro de los puntos consideran es el de los vecinos. Según relataron, varios habitantes del edificio les dijeron que durante la madrugada escucharon a Karla Valeria pedir ayuda.

"Nos decían que se oían unos gritos desgarradores, que pedía auxilio. También escuchaban golpes y que las puertas del departamento eran golpeadas muy fuerte", contó su madre.

Los familiares afirman que, de acuerdo con esos testimonios, no era la primera ocasión en que se escuchaban episodios de violencia en el domicilio.

Carolina Sánchez Palacios, madre de Karla Valeria, localizada sin vida este fin de semana en el Infonavit San Aparicio en Puebla, exige investigar la muerte de su hija como feminicidio. Asegura que el cuerp0 de la joven de 22 años presentaba huellas de violencia. ⚫🕊️



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La familia denuncia antecedentes de violencia

Los padres también señalaron que Karla Valeria vivía un contexto de violencia dentro de su relación.

Su padre aseguró que incluso recibió amenazas días antes de la muerte de su hija. "Me dijeron que si seguía metiéndome en sus vidas me iban a matar. Días antes le pegó muy fuerte a Valeria y hasta la mamá de él la vio lastimada", afirmó.

Por su parte, Carolina Sánchez cuestionó el desarrollo de las primeras diligencias ministeriales. "Cuando declaré me dijeron que mi hija no tenía golpes. Yo les respondí que sí los tenía, porque a simple vista se veían. No entiendo cómo dijeron que no los había".

El pasado 29 de julio, familiares y amigos dieron el último adiós a Karla Valeria en el panteón La Piedad, en la ciudad de Puebla.

Durante la despedida reiteraron su exigencia para que la Fiscalía General del Estado de Puebla realice una investigación con perspectiva de género y agote todas las líneas de investigación para esclarecer cómo murió la joven de 22 años.

¿Qué pasó con el hijo de Karla Valeria?

A la exigencia de que la muerte de Karla Valeria sea investigada con perspectiva de género, ahora se suma otra petición de su familia, poder despedirse junto a su hijo.

A través de redes sociales, familiares difundieron un mensaje en el que solicitan que Fernando Adriel, el hijo de la joven, pueda acudir al funeral para darle el último adiós a su madre.

En la publicación aseguran que el menor permanece bajo el resguardo de familiares de la pareja sentimental de Karla Valeria y afirman que no buscan generar conflictos ni retirar la custodia del niño, sino únicamente que madre e hijo tengan la oportunidad de despedirse.

"Lo único que pedimos es que presenten al niño para que pueda despedirse dignamente de su madre", señala el mensaje difundido por la familia.

Además, reiteraron que su interés es conocer que el menor se encuentra bien y permitir que participe en la despedida de su madre, mientras continúan exigiendo que las autoridades esclarezcan las circunstancias de la muerte de Karla Valeria.