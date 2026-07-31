Madrugada en ZMG deja a un joven con heridas de bala en las piernas; criminales le roban su camioneta

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) reportó un robo a mano armada contra un joven de 23 años, el cual fue atacado a balazos por dos sujetos armados tras sufrir el robo de su camioneta en el cruce de las calles Begoña y Laurel, dentro de la colonia El Órgano, en el municipio San Pedro Tlaquepaque.

De acuerdo con nuestro reportero de fuente, Diego García de Azteca Noticias, la víctima llegó a su domicilio a bordo de su camioneta y fue interceptado por los criminales. Sin embargo, a pesar de que entregó las llaves sin resistencia, le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir con el vehículo.

El afectado se trasladó por sus propios medios a la Cruz Verde Marcos Montero, donde fue reportado en estado grave de salud debido a los impactos de bala en ambas piernas. Autoridades resguardaron la zona, donde quedaron al menos tres casquillos percutidos y serán investigados por la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, quienes realizan despliegues de vigilancia y respuesta rápida en las colonias de alta incidencia delictiva, esto con el fin de mitigar el robo de autos con violencia y remitir los indicios al Ministerio Público.

Atropellado provoca cierre del túnel de la avenida Hidalgo en Guadalajara

Un hombre en presunta situación de calle fue atropellado por un automovilista que se dio a la fuga, esto exactamente al ingreso del paso a desnivel de la avenida Hidalgo, en pleno Centro Histórico del municipio de Guadalajara. Elementos de la ciclopolicía fueron los primeros en llegar al lugar y resguardar al afectado, quien yacía sobre uno de los carriles con múltiples contusiones y un traumatismo severo en la cabeza.

Paramédicos municipales y del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) de Jalisco estabilizaron al lesionado y lo trasladaron de emergencia en estado grave. Por este hecho, la circulación vial del túnel fue cerrada por varios minutos para las obras de auxilio, a la par de que la Fiscalía del Estado revisó las cámaras del Escudo Urbano para dar con el responsable.

El Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) de Jalisco cuenta con unidades de terapia intensiva móvil preparadas para dar soporte vital avanzado en el sitio a pacientes en estado crítico antes de su ingreso hospitalario.