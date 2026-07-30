“No voy a parar": el padre de Dafne celebra un paso en el caso, pero la lucha sigue

La investigación por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos dio un nuevo paso luego de que una jueza vinculara a proceso a Jorge Luis “P”, director de la Academia Militarizada Doenitz, y a Estrellita “M”, cuidadora del plantel. Ambos permanecerán en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones; una tercera implicada, Danna Yanina “C”, ya había sido vinculada previamente.

El padre de la adolescente, Gabriel Zapata, expresó que la decisión representa un avance en la búsqueda de justicia y adelantó que solicitarán la pena máxima de 70 años de prisión para los responsables. Por su parte, la madre de Dafne aseguró que seguirá luchando para que “caiga quien caiga” y se castigue a todas las personas involucradas en la muerte de su hija.

La audiencia se realizó de manera virtual por razones de seguridad y se fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria de Jorge Luis “P” y Estrellita “M”, mientras que para Danna Yanina “C” será de tres meses. Los tres permanecerán recluidos en el penal de Altamira como medida cautelar.