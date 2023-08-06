Niño cae de montaña rusa en parque de atracciones en Florida

Un niño de seis años de edad resultó con lesiones tras caer de seis metros de altura de una montaña rusa en un parque de diversiones en Florida, Estados Unidos.

El incidente ocurrió la mañana del jueves pasado en el parque Fun Spot America en la comunidad de Kissimmee, a 35 kilómetros de Orlando. El menor cayó de la montaña rusa llamada Galaxy Spin.

La montaña rusa Galaxy Spin en el parque Fun Spot America en Florida, Estados Unidos.|Facebook Fun Spot America.

El menor resultó con lesiones de trauma al caer bajo los rieles de la montaña rusa, que tenía una altura de seis metros, aseveró el vocero Mark Pinto del condado de Osceola. El niño debió ser trasladado a un hospital en Orlando y su estado de salud aún es desconocido.

En un comunicado, el parque Fun Spot America señaló que el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida inspeccionó la atracción y aseguró que estaba en condiciones normales de operación “sin problemas mecánicos”. A pesar de ello, la montaña rusa estará cerrada mientras realizan las investigaciones sobre lo sucedido.

¿Cómo es la montaña rusa Galaxy Spin?

La montaña rusa Galaxy Spin cuenta con carros giratorios que pueden rotar mientras avanza por los rieles, con lo cual es una atracción similar a un “ratón loco”, según el portal especializado Roller Coaster DataBase.

Los carros de este juego mecánico pueden viajar a 46.8 kilómetros por hora y sus ocupantes sufren una fuerza de 2.5 veces a la de la gravedad. Su altura máxima es de 13 metros.

Cada carro tiene capacidad de cuatro personas. Los pasajeros deben tener una altura de al menos un metro acompañados de un adulto o de 1.2 metros si van solos. Su capacidad es de 900 personas por hora.

Anteriormente, la atracción estaba localizada en el parque de atracciones Legoland en Florida. De 2013 a 2019 tuvo el nombre de Rockstar Coaster y de 2011 a 2012 se llamó Pwer Trip Coaster. El fabricante es la empresa italiana Zamperla.

