Aparecen criaturas de 3 ojos tras intensas lluvias; durmieron por décadas

Las inundaciones han sido el tema de conversación alrededor del mundo estos últimos días, un ejemplo de ello es lo sucedido en Black Rock City, en el desierto de Nevada (Estados Unidos), donde más de 70 mil asistentes del festival Burning Man, uno de los eventos artísticos más famosos del mundo, han sido afectados trayendo a flote un efecto secundario: la aparición de extrañas criaturas de 3 ojos.

La aparición de una gran cantidad de organismos extraños que han permanecido inactivos en el lecho seco del lago durante décadas y que ahora han despertado, sorprende a más de uno.

¿Qué son las extrañas criaturas de 3 ojos que aparecieron en Estados Unidos?

Camarones de tres ojos, así como lo lees, estas criaturas son anteriores a la era de los dinosaurios; su nombre formal es Triops. Estos crustáceos estuvieron en la Tierra hace cientos de millones de años. ¿Su característica principal? Su tercer ojo.

Este tercer ojo está en medio de sus otros dos ojos compuestos que miran al frente. Su tercer ojo es común entre los insectos y ayuda a los Triops a detectar cambios en la luz, lo que les permite ver acercarse a los depredadores.

A pesar de que estas criaturas miden menos de cinco centímetros de largo, es su apariencia lo que es extravagante, pues tienen un cuerpo de color rosa melocotón con un torso en forma de cresta que se estrecha hasta convertirse en una cola colgante. Sin embargo, solo viven 90 días.

Han aparecido cientos de ellas gracias a que estos mini crustáceos pueden sobrevivir en condiciones ambientales extremas como la sequía y emerger hasta que se cumplan las condiciones ambientales adecuadas. Así, los camarones ponen sus huevos en el sedimento cuando el agua se seca. Estos huevos están cubiertos por una cáscara dura que los protege de los elementos y pueden permanecer inactivos durante décadas. Pueden sobrevivir a temperaturas extremas, alta salinidad y falta de oxígeno.

Criaturas de 3 ojos nacen en ambientes húmedos

Estos camarones suelen estar encerrados en un caparazón grueso, pero las tormentas convierten el ambiente tan húmedo que favorece su nacimiento. Los mini crustáceos pueden sobrevivir en condiciones ambientales extremas como la sequía y salen de nuevo cuando la condiciones ambientales son las adecuadas.

Los camarones de tres ojos ponen sus huevos en el sedimento cuando el agua se seca. La particularidad de sus huevos es que están cubiertos por una cáscara dura y así pueden permanecer inactivos durante décadas. Pueden sobrevivir a temperaturas extremas, alta salinidad y falta de oxígeno.

Estas criaturas pertenecen al género Anostraca y no tienen caparazones en la cabeza ni delante del pecho. Son animales extremófilos, como los populares tardígrados.

La presencia de estos crustáceos al lecho del lago de Black Rock Beach no es anormal, ocurre cada vez que las lluvias permiten eclosionar a estas criaturas, así lo explicó la Oficina de Gestión de Tierras (BLM) Friends Of Nevada Wilderness (FNW).

Los camarones hada tienen una vida corta de dos a tres meses y viven en cuerpos de agua estacionales, pero pueden permanecer en el suelo durante algunos años antes de eclosionar en agua dulce.

