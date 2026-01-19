¿Hay contingencia? Así aplica el programa Hoy No Circula este lunes 19 de enero

¡Mucho ojo, automovilistas! Este lunes 19 de enero de 2026 marca el inicio de una rutina más pesada en las calles debido al regreso oficial a las escuelas. El programa Hoy No Circula se mantiene activo para evitar que la contaminación se dispare con tanto coche fuera. Esta regla aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, en los municipios conurbados del Edomex y también incluye zonas como el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.

El #HoyNoCircula de este lunes 12 de enero en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo 🟡y terminación de placas 5 y 6, con holograma 1 y 2.

Qué coches no circulan este lunes

De acuerdo con el calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el programa opera de las 5:00 a las 22:00 horas. Si tu coche tiene estas características, hoy no puede circular:



Engomado: Amarillo.

Amarillo. Terminación de placa: 5 y 6.

5 y 6. Hologramas: 1 y 2.

Los vehículos con hologramas "00" y "0", así como los eléctricos e híbridos, tienen permiso de salir sin problemas, a menos que se declare una contingencia ambiental fase 1.

Cómo está la calidad del aire

Aunque el reporte más reciente indica que la calidad del aire es "aceptable", no hay que confiarse. En días pasados se activó la contingencia, lo que nos recuerda que el clima de enero atrapa el humo en la ciudad.

Si tienes niños o familiares con problemas respiratorios, lo mejor es evitar que pasen mucho tiempo cerca de avenidas con mucho tráfico durante las horas pico de la mañana y la tarde.

¡Cuidado con la cartera! Las multas por no respetar el Hoy No Circula ya subieron

No respetar el calendario te puede salir muy caro. Las multas por circular en día prohibido van de los 2 mil a los 3 mil pesos. Pero atención: a partir del 1 de febrero de 2026, el valor de la UMA sube a 117.31 pesos.

Esto significa que si te multan el próximo mes, el golpe al bolsillo será de hasta 3 mil 519 pesos, más el costo de la grúa si tu auto termina en el corralón.

Consejos para que no te multen

