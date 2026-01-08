Hoy No Circula sube el costo de las multas tras actualización de la UMA 2026; ¿cuánto pagarás?
A partir de febrero 2026, las multas por no respetar el programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex subirán su costo tras la actualización de la UMA.
El aumento en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) ya es oficial y, como cada año, su ajuste golpea el bolsillo de los mexicanos, especialmente a los infractores y a programas como el Hoy No Circula.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la UMA tuvo un incremento de 3.69 % respecto a 2025, por lo que las multas también sufrirán modificaciones.
¿De cuánto es el valor de la UMA 2026?
La UMA es la unidad económica que utilizan las leyes federales y estatales para calcular sanciones, pagos y obligaciones. Desde hace algunos años sustituyó al salario mínimo como referencia, lo que significa que cada actualización impacta directamente en multas de tránsito, impuestos, recargos y trámites.
Toma en cuenta que con el incremento establecido, a partir del 1 de febrero de 2026, su valor será de 117.31 pesos diarios, y su valor anual y mensual quedan de la siguiente manera:
- UMA diaria: 117.31 pesos
- UMA mensual: 3,566.22 pesos
- UMA anual: 42,794.64 pesos
El #INEGI da a conocer los nuevos valores de la #UMA, que tendrán vigencia a partir del 1 de febrero de 2026:— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 8, 2026
▪️Diario: 117.31 pesos mexicanos
▪️Mensual: 3,566.22 pesos mexicanos
▪️Anual: 42,794.64 pesos mexicanos
📄 Consulta el comunicado de prensa: https://t.co/o7EMpBWlyW pic.twitter.com/vbQBjvfESV
Multas por Hoy No Circula suben de precio en Edomex y CDMX
¡Aguas conductores! Circular el día que no te corresponde dentro del programa Hoy No Circula puede costarte más de lo planeado desde el primer día de febrero.
De acuerdo con el reglamento vigente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), el no respetar estas restricciones cuestan un mínimo de 20 UMA y hasta 30 UMA lo que equivale a:
- 20 UMA: 2 mil 346 pesos
- 25 UMA: 2 mil 932 pesos
- 30 UMA: 3 mil 519 pesos
🚗 A partir del 1 de enero de 2026, el Hoy No Circula opera con aplicación de multas en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.— Gobierno del Estado de México (@Edomex) January 4, 2026
Consulta los detalles aquí:
👉 https://t.co/eiKQuhSdSP#ElPoderDeServir pic.twitter.com/8KgkmlLroP
Multas de tránsito en CDMX: lista actualizada en 2026
Hay que recordar que las infracciones en la capital se establecen en rangos de acuerdo al valor actual de la UMA, por lo que debes estar atento si cometes algunas de las sanciones más comunes:
- Exceso de velocidad: La multa puede alcanzar las 30 UMAs, es decir, alrededor de 3,519 pesos.
- Circular sin licencia vigente: De 10 a 20 UMAs, que equivalen a entre 1,173 y 2,346 pesos.
- Insultar a personal de tránsito: De 20 a 30 UMA, que llega hasta los 3,519 pesos.
- Estacionarte en lugares prohibidos: De 10 a 30 UMAs, equivalente a 1,173 a 3,519 pesos.
- Usar el celular mientras manejas: De 30 a 35 UMAs, lo que puede llegar a más de 4,100 pesos.