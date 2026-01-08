Hoy No Circula sube el costo de las multas tras actualización de la UMA 2026; ¿cuánto pagarás?

El aumento en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) ya es oficial y, como cada año, su ajuste golpea el bolsillo de los mexicanos, especialmente a los infractores y a programas como el Hoy No Circula.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la UMA tuvo un incremento de 3.69 % respecto a 2025, por lo que las multas también sufrirán modificaciones.

¿De cuánto es el valor de la UMA 2026?

La UMA es la unidad económica que utilizan las leyes federales y estatales para calcular sanciones, pagos y obligaciones. Desde hace algunos años sustituyó al salario mínimo como referencia, lo que significa que cada actualización impacta directamente en multas de tránsito, impuestos, recargos y trámites.

Toma en cuenta que con el incremento establecido, a partir del 1 de febrero de 2026, su valor será de 117.31 pesos diarios, y su valor anual y mensual quedan de la siguiente manera:



UMA diaria: 117.31 pesos

UMA mensual: 3,566.22 pesos

UMA anual: 42,794.64 pesos

El #INEGI da a conocer los nuevos valores de la #UMA, que tendrán vigencia a partir del 1 de febrero de 2026:



▪️Diario: 117.31 pesos mexicanos

▪️Mensual: 3,566.22 pesos mexicanos

▪️Anual: 42,794.64 pesos mexicanos



📄 Consulta el comunicado de prensa: https://t.co/o7EMpBWlyW pic.twitter.com/vbQBjvfESV — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 8, 2026

Multas por Hoy No Circula suben de precio en Edomex y CDMX

¡Aguas conductores! Circular el día que no te corresponde dentro del programa Hoy No Circula puede costarte más de lo planeado desde el primer día de febrero.

De acuerdo con el reglamento vigente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), el no respetar estas restricciones cuestan un mínimo de 20 UMA y hasta 30 UMA lo que equivale a:



20 UMA: 2 mil 346 pesos

25 UMA: 2 mil 932 pesos

30 UMA: 3 mil 519 pesos

🚗 A partir del 1 de enero de 2026, el Hoy No Circula opera con aplicación de multas en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.

Consulta los detalles aquí:

👉 https://t.co/eiKQuhSdSP#ElPoderDeServir pic.twitter.com/8KgkmlLroP — Gobierno del Estado de México (@Edomex) January 4, 2026

Multas de tránsito en CDMX: lista actualizada en 2026

Hay que recordar que las infracciones en la capital se establecen en rangos de acuerdo al valor actual de la UMA, por lo que debes estar atento si cometes algunas de las sanciones más comunes:

