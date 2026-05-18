¡NASA vigila a Apophis! El gigantesco asteroide que pasará muy cerca de la Tierra

Un fenómeno astronómico pocas veces visto mantiene atentos a científicos de todo el mundo. Se trata del asteroide (99942) Apophis, un gigantesco objeto espacial que en 2029 realizará un acercamiento extraordinario a la Tierra, tan cercano que incluso podrá observarse a simple vista desde varias regiones del planeta.

La noticia ha despertado interés entre expertos y aficionados a la astronomía, no solo por el tamaño del asteroide, comparable con el de un rascacielos, sino porque durante años fue considerado un posible riesgo para la Tierra.

Aunque la NASA ya descartó cualquier impacto en el próximo siglo, su paso será tan cercano que permitirá estudiar cómo reacciona un cuerpo espacial antiguo ante la fuerza gravitacional terrestre.

¡Qué es el asteroide Apophis?

Apophis es un asteroide catalogado como un “fósil” del sistema solar. Los científicos estiman que se formó hace aproximadamente 4 mil 600 millones de años, a partir de restos de material espacial que nunca lograron convertirse en un planeta.

Su superficie ha cambiado con el paso del tiempo debido a la radiación solar y a impactos de otros objetos espaciales, por lo que representa una oportunidad única para comprender mejor cómo nació el sistema solar.

El objeto fue descubierto en 2004 y desde entonces ha sido monitoreado constantemente por agencias espaciales internacionales debido a su trayectoria cercana a la Tierra.

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¿Cuándo pasará cerca de la Tierra?

La NASA informó que el paso cercano de Apophis ocurrirá el próximo 13 de abril de 2029. Durante ese día, el asteroide cruzará el cielo a una distancia aproximada de 32 mil kilómetros de la superficie terrestre.

En términos astronómicos, esa distancia es extremadamente corta. De hecho, estará más cerca que algunos satélites geoestacionarios que orbitan alrededor del planeta.

Especialistas explican que el fenómeno podrá observarse sin necesidad de telescopio en distintas partes del mundo, siempre y cuando las condiciones climáticas sean favorables y el cielo permanezca despejado.

El evento es considerado uno de los acercamientos más importantes registrados para un objeto espacial de este tamaño.

¿Por qué científicos monitorean su trayectoria?

Aunque actualmente no representa peligro para la Tierra, Apophis sigue bajo vigilancia debido a la relevancia científica de su trayectoria.

Los expertos consideran que el acercamiento permitirá analizar cómo la gravedad terrestre puede alterar ligeramente la órbita, la velocidad de rotación e incluso la superficie del asteroide. Existe la posibilidad de que se registren pequeños deslizamientos de material provocados por la interacción gravitacional.

Además, distintas agencias espaciales ya preparan misiones para estudiarlo de cerca. La NASA planea redirigir una nave espacial para encontrarse con el asteroide tras su paso cercano, mientras que la Agencia Espacial Europea también contempla enviar una misión de observación.

Estas investigaciones ayudarán a conocer más sobre la composición y estructura interna de este tipo de cuerpos espaciales.

La vez que Apophis encendió alertas en la comunidad científica

Cuando Apophis fue detectado por primera vez en 2004, encendió alarmas entre la comunidad científica internacional debido a que existía una pequeña posibilidad de impacto con la Tierra en futuras aproximaciones.

Incluso alcanzó uno de los niveles más altos en la escala de Turín, utilizada para medir el riesgo de colisión de objetos espaciales con nuestro planeta.

Con el paso de los años, nuevas observaciones realizadas mediante telescopios y radares permitieron calcular con mayor precisión su trayectoria. Gracias a ello, la NASA descartó cualquier posibilidad de impacto durante al menos los próximos 100 años.

