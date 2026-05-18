“No podemos dejarlos a merced de los tiburones": Contrarreloj en Maldivas para recuperar a 5 turistas muertos en el mar

Una operación extrema bajo el océano mantiene en alerta a rescatistas internacionales en Maldivas, donde un equipo de buzos de élite intenta recuperar los cuerpos de cinco submarinistas italianos atrapados dentro de una peligrosa cueva submarina conocida como la "Gruta de los Tiburones"; las autoridades y especialistas temen que el paso de las horas complique aún más el rescate debido al riesgo de depredadores marinos y las difíciles condiciones bajo el agua.

La tragedia ocurrió en días recientes durante una inmersión científica en el atolón de Vaavu, cuando el grupo descendió a profundidades cercanas a los 50 metros dentro de una red de cuevas submarinas; desde entonces, solo uno de los cuerpos ha sido localizado, mientras las labores de recuperación ya cobraron la vida de un rescatista militar de Maldivas.

¿Qué pasó con los buzos desaparecidos en Maldivas?

Los cinco ciudadanos italianos participaban en una expedición especializada relacionada con estudios marinos; según compañeros del grupo, no se trataba de turistas recreativos sino de submarinistas experimentados acostumbrados a inmersiones complejas.

Sin embargo, por razones todavía bajo investigación, el equipo quedó atrapado dentro de la cueva Thinwana Kandu, una zona conocida entre buzos por sus profundidades extremas y complejas galerías submarinas.

La cueva comienza alrededor de los 45 metros de profundidad y continúa descendiendo a través de varias cámaras internas; especialistas consideran que el lugar representa uno de los escenarios más peligrosos para operaciones de rescate bajo el mar.

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"Cada hora es crucial": temor por tiburones y condiciones extremas

La directora de DAN Europe, Laura Marroni, advirtió que el tiempo juega en contra de los rescatistas; explicó que las aguas cálidas y la fauna marina de la zona obligan a acelerar la recuperación de los cuerpos antes de que aparezcan tiburones u otros depredadores.

Para enfrentar el operativo, un grupo europeo integrado por buzos finlandeses especializados en rescates de alta profundidad llegó a Maldivas; algunos de ellos participaron anteriormente en misiones internacionales complejas, incluyendo operaciones de rescate en cuevas submarinas.

Un rescatista murió durante el operativo

La emergencia sumó una nueva tragedia después de que Mohammed Mahudhee, integrante del ejército de Maldivas, muriera durante las labores de búsqueda; reportes preliminares apuntan a un problema relacionado con despresurización tras una inmersión profunda.

Las autoridades también investigan si la expedición italiana contaba con todos los permisos necesarios, ya que algunas zonas de la cueva superan los límites legales permitidos para buceo en Maldivas.

Mientras continúan las maniobras bajo el océano Índico, la prioridad para los rescatistas sigue siendo localizar a los desaparecidos antes de que las condiciones submarinas empeoren aún más.