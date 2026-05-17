¿Qué significa que la OMS declare emergencia por el virus del ébola?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda constituye una “emergencia de salud pública de importancia internacional”.

¿Por qué la OMS declaró emergencia internacional por el brote de ébola?

En un comunicado, la organización señala que este brote, causado por el virus Bundibugyo, no cumple criterios para ser considerado una emergencia pandémica, pero los países que comparten fronteras terrestres con la República Democrática del Congo corren un alto riesgo de que se propague en dichas zonas.

Casos y zonas afectadas por el ébola en la República Democrática del Congo

Hasta el sábado 16 de abril de 2026, las autoridades sanitarias han notificado 80 muertes sospechosas por este patógeno, ocho casos confirmados por pruebas de laboratorio y 246 casos sospechosos en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo, en al menos tres zonas sanitarias, incluidas Bunia, Rwampara y Mongbwalu.

Una emergencia de salud de preocupación internacional es definida por la OMS como un “evento extraordinario que representa un riesgo de salud pública para otros Estados”. Esta situación puede requerir acción internacional inmediata e involucra implicaciones de salud más allá de los países afectados.

Diferencias clave entre el ébola, la covid-19 y la influenza

Cabe señalar que el virus del ébola, aunque tiene una mortalidad superior al 40% y no hay una vacuna, no es como el virus de Covid-19 o de influenza, que puede transmitirse por vía aérea. El virus del ébola solo se transmite por contacto, explica el doctor Alejandro Macías.

Respecto del brote de Ébola por el virus Bundibugyo en el Congo y Uganda, es serio pero no caer en alarma, la OMS no está declarando epidemia. Ahora es una "preocpación internacional". Debemos estar informados pero tomarlo con ecuanimidiad, no caer en pánico ni en complacencia. pic.twitter.com/ODfx96nyga — Alejandro Macias (@doctormacias) May 17, 2026

“Hasta donde sabemos, este virus se transmite casi exclusivamente por contacto. No es como el virus de COVID-19 o de influenza, que tienen gran facilidad de transmitirse por la vía aérea y eso ya debe tranquilizar, porque para desarrollarse se requieren condiciones más, de deterioro de las condiciones socioeconómicas o de higiene”, comentó el especialista.

El infectólogo enfatizó que esta declaración no significa que sea una epidemia o una pandemia y debemos estar atentos a los informes de la OMS. “Tenemos que ser ecuánimes, no exagerarlo, pero tampoco minimizarlo”, sentenció el especialista en redes sociales.