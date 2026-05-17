VIDEO: Chocan dos aviones de la Fuerza Aérea en Idaho

Durante una exhibición aérea en Idaho, Estados Unidos, ocurrió un terrible accidente en el cual dos aviones militares chocaron hoy 17 de mayo de 2026.

¿Qué pasó en el Gunfighters Airshow de Idaho?

Esto sucedió durante el Gunfighters Airshow en la Base de la Fuerza Aérea de Mountain Home, alrededor de las 13:20 horas, tiempo local. Era el segundo día de la exhibición; mientras varios asistentes veían el espectáculo, dos aviones militares chocaron y dejaron una estela de humo en la zona.

El Departamento de Policía de Mountain Home informó que el evento quedó cancelado por el resto del día y urgió a los residentes locales que no se acercaran a la zona. Las autoridades de la base aérea señalaron que equipos de emergencia ya acudieron a la escena e iniciaron la investigación correspondiente.

Videos en redes sociales muestran el accidente aéreo en Estados Unidos

La base aérea está cerrada después del incidente. Varios videos compartidos en redes sociales muestran cómo los aviones chocan en el aire y, además, cuatro paracaídas se abren, mientras la columna de humo en el cielo aumenta de tamaño.

JUST IN: Two jets crash into each other at the Gunfighter Skies air show at Mountain Home Air Force Base in Idaho.



The Air Force base is on lockdown following the midair collision.



Both crews reportedly ejected safely. Four parachutes could be seen floating to the ground. pic.twitter.com/UkwkaLLp1P — Collin Rugg (@CollinRugg) May 17, 2026

Esta es la primera vez en ocho años que la Base Aérea de Mountain Home realiza un espectáculo aéreo. La investigación sobre lo sucedido está en curso.

