“Es culpa del narcoterrorismo de Petro": Asesinan a dos colaboradores del candidato presidencial Abelardo de la Espriella

En Colombia, dos colaboradores de la campaña presidencial del candidato Abelardo de la Espriella fueron asesinados a dos semanas de la jornada electoral, que será el 31 de mayo de 2026.

¿Quiénes eran los miembros de la campaña de Abelardo de la Espriella asesinados en Cubarral?

Se trata de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral, quien fue asesinado con un arma de fuego. También el activista Fabián Cardona murió en el mismo ataque y un tercer integrante de la campaña está lesionado.

El ataque sucedió en la zona rural del municipio de Cubarral, el sábado 16 de mayo de 2026. Los primeros reportes indican que las dos víctimas volvían después de recoger material de la campaña para distribuir en la zona, cuando fueron interceptadas por cuatro sujetos encapuchados, quienes les dispararon.

Tras el asesinato, los responsables huyeron de la zona y aún no se sabe quiénes fueron los atacantes, el móvil ni si hay personas detenidas.

Abelardo de la Espriella culpa al gobierno de Gustavo Petro por la inseguridad electoral

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial en Colombia, lamentó el asesinato de Mauricio Devia y Fabián Cardona, quienes fueron “dos patriotas asesinados cobardemente por el narcoterrorismo”, mencionó en sus redes sociales.

Destacó que los dos integrantes de su campaña eran hombres de pueblo y “no políticos de escritorio”. Añadió que este crimen no será olvidado y culpó a Gustavo Petro por las condiciones de inseguridad.

Con el alma rota, pero más firmes que nunca.



Hoy lloramos a Roger Mauricio Devia y a Fabián Cardona, dos patriotas asesinados cobardemente por el narcoterrorismo mientras llevaban la bandera de esta campaña y el sueño de una Colombia distinta.



No eran políticos de escritorio.… pic.twitter.com/viqLZT3But — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 16, 2026

“No vamos a permitir que sigan asesinando a quienes quieren una Colombia libre del narcoterrorismo que promueven estos miserables. Este crimen no es obra de desconocidos. Es el terrorismo de siempre que sigue cobrando vidas porque este gobierno, el de (Gustavo) Petro, le ha dado oxígeno, impunidad y territorio a esos bandidos”, mencionó De la Espriella en un video publicado en sus redes sociales.

Alerta en las elecciones de Colombia: los municipios con riesgo extremo por grupos armados

Candidatos como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella denunciaron amenazas en su contra y analistas destacan que hay riesgo en hacer campañas electorales en Colombia.

Gabriel Sifuentes, analista político, destacó que datos de la Misión de Observación Electoral y la Defensoría del Pueblo señalan que en el 30% de municipios colombianos hay un riesgo de hacer proselitismo y en 70 de ellos el riesgo es extremo.

“Eso quiere decir que los candidatos no pueden entrar en por lo menos el 15% de los municipios por presencia de grupos armados, amenazas, y eso complica no sólo el ejercicio del proselitismo, sino que también erosiona la democracia”, afirmó en abril de 2026.