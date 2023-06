Aprueban restricción de horarios en centros nocturnos de Guanajuato

Habrá restricción de horarios en los centros nocturnos de Guanajuato, esto luego de que fuera aprobada la medida por parte del Consejo Estatal de Seguridad Estatal bajo el argumento de que con esto bajarán los índices de inseguridad durante las noches, estos cerrarán una hora antes de sus horarios de cierre habituales, cabe mencionar que cada municipio tiene su propio horario de cierre de centros nocturnos.

En León, los establecimientos cierran a las 3 de la mañana , pero con la restricción la hora de cierre sería a las 2 am.

Restricción golpearía economía de Guanajuato

La decisión fue durante cuestionada por el sector empresarial guanajuatense, ya que en su opinión la restricción fue considerada como inútil, y por el contrario esta provocaría pérdidas económicas y la falta de generación de empleo, así lo dice Eduardo Bujaidar, Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León:

” Sí mandamos un mensaje de que vamos a cerrar los restaurantes por el tema de inseguridad, estamos mandado un mensaje de inseguridad, cuando no debe de se ser ese “

Y esque la restricción según el sector empresarial afectaría en un 60 por ciento a la clientela de antro y bares, tal como los dice Cecilia Ovalle Presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de León.

” Al final de cuentas nosotros somos quienes pagamos el impuesto, no es el que está atrás de un escritorio o porque se le ocurrió porque en otras ciudades funcionó, los buenos vamos a pagar por eso y no se vale porque también es libertad y la libertad no se combate así “

Aun falta que esta aprobación sea votada por la sesión de cabildos de cada municipio del estado, en tanto que las autoridades de fiscalización de León estiman que solo en este municipio las fiestas clandestinas aumentarían en un 300 por ciento.