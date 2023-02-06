Argentina: Dan cadena perpetua a 5 jugadores de rugby por cruel asesinato

Pasaron tres años casi exactos para que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, emitiera la sentencia contra ocho jugadores de rugby que participaron en el asesinato de Fernando Báez Sosa, quien murió a causa de las lesiones producidas por una descontrolada paliza afuera de una discoteca el 18 de enero de 2020.

El veredicto fue emitido este lunes 6 de febrero y la decisión fue dar cadena perpetua a cinco de los ocho participantes por ser autores de un "homicidio agravado por alevosía", mientras que los otros tres quedaron sentenciados a 15 años de prisión al tratarse de actores secundarios en el delito. Así lo dieron a conocer, de forma unánime, los magistrados María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia.

Se trata de cinco amigos de entre 21 y 23 años, quienes golpearon hasta matar al joven Fernando Báez Sosa, por lo que la especulación de la sentencia giraba en si la intención de los "rugbiers" había sido la de ir a matar a la víctima con esta voluntad, o si se trató de una riña sin intención de terminar con la vida, lo que hubiera disminuido considerablemente la pena.

La Fiscalía fue la que solicitó cadena perpetua para todos los implicados por tratarse una pelea con la "voluntad de matar coordinada", ya que abordaron a Fernando Báez en privado sin posibilidad de que pudiera ser auxiliado por cualquier otra persona, línea que siguieron los abogados contratados por la familia de la víctima.

Por otro lado, la defensa de los ocho jugadores estuvo a cargo del abogado Hugo Tomei, quien solicitó un veredicto por riña sin intención de matar, o en caso contrario, un homicidio simple, lo que hubiera dado a los imputados una sanción de máximo 25 años.

Cabe recordar que en Argentina, la cadena perpetua hace referencia a un máximo de 35 años en prisión, de los cuales 3 ya pasaron en calidad de "preventiva" para evitar el riesgo de fuga.

En la lectura de sentencia estuvo presente la familia de Fernando Báez Sosa, quienes tras escuchar el veredicto afirmaron que buscarán la cadena perpetua para los ocho implicados y no solo cinco de ellos, como fue determinado este lunes en el Tribunal de Dolores, a 220 kilómetros de distancia de Buenos Aires.

Los ocho jugadores de rugby fueron condenados. Cinco a cadena perpetua y los otros tres a 15 años por homicidio de Fernando Báez Sosa|REUTERS

¿Qué pasó con los jugadores de rugby que asesinaron a Fernando Báez Sosa?

En enero de 2020, en la discoteca Le Brique se produjo una pequeña riña entre amigos de Báez Sosa y uno de los jugadores de rugby, por lo que fueron expulsados del club nocturno. Afuera mientras esperaban, fueron nuevamente atacados por los "rugbiers", aunque esta vez por la espalda.

Esto fue filmado por algunas de las personas que los rodeaban alrededor de las 5 de la mañana, donde se pudo observar cómo Fernando fue duramente atacado hasta dejarlo inconsciente. Tendido sobre el suelo incluso recibió patadas en la cabeza, por lo que de acuerdo con la autopsia, el fallecimiento fue producto de un traumatismo en el cráneo.

