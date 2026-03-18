¿Javier Milei le copia todo a Donald Trump? Argentina formaliza su salida de la OMS

Argentina formalizó este 17 de marzo de 2026 su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una decisión que la administración de Javier Milei había anticipado un año antes y que ahora se volvió efectiva.

¿Milei está siguiendo el mismo libreto que Donald Trump? Tanto Argentina como Estados Unidos justificaron su alejamiento con críticas casi calcadas a la Organización por su gestión de la pandemia, su estructura interna y su relación con otros países.

La salida de Argentina de la OMS también refuerza una imagen que el argentino ha cultivado desde que llegó al poder: la de un presidente que no sólo comparte afinidad ideológica con Donald Trump, sino que además convierte esa sintonía en decisiones concretas de política exterior.

¿Cuándo se hizo efectiva la salida de Argentina de la OMS?

La Organización Mundial de la Salud dejó constancia de que Argentina notificó su retiro en marzo de 2025 y fijó como fecha efectiva el 17 de marzo de 2026.

En febrero de este año, el Consejo Ejecutivo del organismo recomendó a la Asamblea Mundial de la Salud reconocer formalmente esa baja.

Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país.



La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las… — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 17, 2026

¿Por qué Javier Milei decidió sacar a Argentina de la OMS?

Cuando el gobierno argentino anunció su retiro, sostuvo que existían 'profundas diferencias' con la OMS. Entre sus principales críticas están el manejo de la pandemia de COVID-19, el rechazo a las cuarentenas prolongadas y la acusación de que el organismo carece de independencia frente a la influencia política de algunos Estados.

Javier Milei sostiene que los organismos internacionales son espacios burocráticos, ideologizados o contrarios a la soberanía nacional.

Por esta razón la decisión de Milei recuerda a Donald Trump

La similitud más evidente está en los argumentos. En enero de 2025, el mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva para retirar a su país de la OMS al acusarla de haber manejado mal la pandemia, de no aplicar reformas urgentes y de actuar bajo influencia política de otros países. También criticó el nivel de aportaciones financieras de Washington al organismo.

En 2020, Trump había iniciado un proceso similar, pero aquella salida no se hizo efectiva porque requería un periodo de aviso y fue revertida por Joe Biden en 2021.

Sin embargo, en este mandato retomó esa ruta y la administración estadounidense completó su salida en enero de 2026.

¿Qué implica que Argentina salga de la OMS?

La OMS funciona como autoridad coordinadora en materia de salud internacional. Entre sus tareas están la vigilancia de brotes, la emisión de lineamientos técnicos, la coordinación frente a pandemias y el apoyo a los países ante emergencias sanitarias.

Salir del organismo no significa que Argentina deje de tener política sanitaria propia, pero sí la aparta de un espacio crucial de cooperación, discusión y respuesta global.