¡Es oficial! Estados Unidos abandona la OMS y corta lazos con el organismo de la ONU

Lo que comenzó como una amenaza en plena pandemia, hoy es una realidad jurídica. El gobierno de Estados Unidos ha formalizado este jueves su salida definitiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS), marcando el fin de una era de cooperación sanitaria que duró décadas. Con esta decisión, Washington deja de ser el principal financista del organismo rector de la salud global.

La decisión, impulsada por una orden ejecutiva de Donald Trump , se fundamenta en lo que Washington considera una gestión deficiente de las crisis sanitarias internacionales. El gobierno estadounidense ha dejado claro que no tiene planes de regresar ni de participar como observador.

Es oficial: Estados Unidos abanda de forma definitiva la Organización Mundial de la Salud.

Hace un año, al inicio de su gobierno Donald Trump firmó la orden ejecutiva para este efecto.

Con ello, la OMS pierde el 18 por ciento de su financiación total.pic.twitter.com/V7Z1DwVBdd — Monica Garza (@monicagarzag) January 22, 2026

Por qué Estados Unidos abandonó la OMS

La Casa Blanca sostiene que la OMS no actuó con la transparencia ni la rapidez necesarias cuando surgió el coronavirus , lo que facilitó su propagación mundial. Debido a este descontento, el presidente Trump decidió pausar todas las transferencias de recursos, argumentando que no tiene sentido financiar a una organización que, según su visión, falló en su misión principal de proteger la salud pública global.

Ahora, el país planea trabajar directamente con otras naciones en la vigilancia de enfermedades, dejando de lado a la organización internacional.

Qué significaría la salida de Estados Unidos de la OMS

La salida del país ha generado alertas entre especialistas en salud pública. Bill Gates , presidente de la Fundación Gates y uno de los principales donantes del organismo, expresó que el mundo necesita a la OMS y que no espera que Estados Unidos reconsidere su postura a corto plazo.

Otros expertos advirtieron que este retiro debilita los sistemas globales que se utilizan para detectar, prevenir y responder a amenazas sanitarias, lo que representa un riesgo para la seguridad de todo el mundo.

🚨 BREAKING: The United States has OFFICIALLY WITHDRAWN from the World Health Organization TODAY!



One year to the day after President Trump signed the historic executive order in the Oval Office.

pic.twitter.com/2KCuXpLzh2 — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) January 22, 2026

Estados Unidos debe 260 millones de dólares

La salida ha provocado un conflicto por pagos pendientes. Según la ley, Estados Unidos debía dar un aviso de un año y liquidar sus deudas, que ascienden a unos 260 millones de dólares. Sin embargo, funcionarios del Departamento de Estado cuestionan que el pago sea una condición obligatoria para retirarse.

"El pueblo estadounidense ya ha pagado más que suficiente", declaró un portavoz, confirmando que no hay planes de pagar las cuotas de 2024 y 2025 ni de reincorporarse a la organización en el futuro.

Futuro del sistema sanitario mundial

La OMS ha señalado que la falta de pago por parte de Washington es una clara violación a las leyes estadounidenses, tema que será tratado por su junta ejecutiva en el mes de febrero.

Mientras Estados Unidos continúa su proceso de abandono de otras organizaciones de las Naciones Unidas, algunos críticos proponen la creación de una nueva agencia de salud.