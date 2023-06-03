Arizona impone restricciones a la construcción de viviendas por escasez de agua

El estado de Arizona restringió el jueves 1 de junio la construcción de viviendas en el futuro en el área de Phoenix debido a la escasez de agua subterránea. En las proyecciones actuales se muestra que los pozos se secarán en las condiciones existentes.

La acción del Departamento de Recursos Hídricos de Arizona pretende frenar el crecimiento de la población del Área de Administración Activa de Phoenix, hogar de 4,6 millones de personas y una de las áreas de más rápido crecimiento de los Estados Unidos.

El análisis recientemente concluido del estado proyectó un déficit de agua de 4,86 millones de acres-pie (6 mil millones de metros cúbicos) en el área de Phoenix durante los próximos 100 años.

En respuesta a la escasez de agua, el estado dijo que negará nuevos certificados de Suministro de Agua Asegurado, que habilitan la construcción de viviendas.

Arizona ha impuesto tales restricciones en otras áreas, y no todo el gran Phoenix requiere un certificado, pero los expertos dijeron que la medida seguramente retrasará la construcción de viviendas en un área que representa a más de la mitad de la población del estado.

Due to a lack of water, Arizona has halted all housing construction in the Phoenix area—one of the largest metro areas in America.



Unrelated note: Americans use more water irrigating lawns than on all the corn fields, wheat fields, and fruit orchards *combined*. pic.twitter.com/9wsnfRrhlz — Lucas Campbell (@luccampbell) June 1, 2023

"Este nuevo modelo de agua subterránea no detiene el nuevo desarrollo. Lo que está haciendo no es una luz roja. Es una señal intermitente en la distancia para que la comunidad de desarrollo vea ahora y diga que debemos tomar medidas porque lleva años desarrollar nuevos suministros de agua", dijo Sarah Porter, directora del Kyl Center for Water Policy.

Otras fuentes de agua para Phoenix

A raíz de la escasez de agua subterránea, el Departamento de Recursos Hídricos dijo que los desarrolladores necesitarían encontrar otras fuentes para construir. Esas fuentes podrían incluir entidades oficialmente designadas que tienen un exceso de agua para vender, o agricultores o tribus nativas americanas con derechos de agua, pero todos enfrentan escasez de suministros debido al uso excesivo y una sequía histórica este siglo.

La otra fuente principal de agua de Arizona, el río Colorado, también está bajo presión. Esto provocó que Nevada, California y Arizona acordaran reducir el consumo de agua del río.