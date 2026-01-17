¿Por qué Delcy Rodríguez y no María Corina Machado? Esto dijo Trump

El presidente de Donald Trump respondió este jueves a cuestionamientos de la prensa sobre por qué su gobierno mantiene coordinación con Delcy Rodríguez y no con la líder opositora María Corina Machado , en medio de la transición política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Al ser interrogado directamente sobre esa decisión, Trump recordó el caso de Irak tras la caída del régimen de Saddam Hussein y advirtió que la disolución total de las estructuras de poder y seguridad puede derivar en escenarios de violencia extrema. En su respuesta, aludió a que el vacío institucional en ese país terminó facilitando el surgimiento de grupos extremistas.

La declaración se dio en un contexto de contactos diplomáticos acelerados entre Washington y Caracas, luego de que Maduro fuera capturado el pasado 3 de enero de 2026 durante una operación encabezada por Estados Unidos.

¿Cómo se dio el acercamiento entre Donald Trump y Delcy Rodríguez?

El vínculo entre la administración de Trump y Delcy Rodríguez se activó tras la salida de Maduro del poder, cuando Rodríguez asumió un papel central en la conducción del Ejecutivo venezolano durante el periodo de transición.

Desde entonces, ambas partes han sostenido conversaciones directas, en las que se han abordado temas como seguridad, estabilidad política, cooperación económica y el futuro del sector energético venezolano, de acuerdo con reportes Reuters.

Trump calificó una de esas llamadas como positiva y señaló que Washington busca evitar un colapso institucional en Venezuela mientras se redefine el nuevo equilibrio de poder.

Venezuela tras la captura de Maduro

La captura de Nicolás Maduro marcó el inicio de una nueva etapa en Venezuela, con un reacomodo del poder político y una intensificación de contactos internacionales.

Desde entonces, el gobierno venezolano ha enfrentado presiones internas y externas para avanzar en una transición ordenada, mientras Estados Unidos y otros actores internacionales evalúan cómo relacionarse con las nuevas autoridades.

La situación ha generado tensiones con sectores de la oposición, que cuestionan el reconocimiento internacional a figuras del chavismo histórico durante la etapa de transición.

Caracas después de la caída de Maduro: La calma que inquieta

Reunión de Delcy Rodríguez con el director de la CIA

Este 16 de enero de 2026, Delcy Rodríguez sostuvo una reunión en Caracas con el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), como parte de los primeros contactos formales de alto nivel entre Washington y el nuevo liderazgo venezolano.

De acuerdo con información difundida por funcionarios estadounidenses, el encuentro se centró en temas de cooperación, seguridad regional y posibles vías de coordinación futura, sin que se detallaran acuerdos concretos.

La reunión confirmó el giro de la Casa Blanca hacia un esquema de diálogo directo con quienes hoy concentran el control institucional en Venezuela.

¿Por qué Donald Trump estableció una alianza con Delcy Rodríguez y lo comparó con lo ocurrido en Irak?

La referencia de Trump a Irak apuntó a su postura histórica contra la eliminación total de las estructuras estatales tras un cambio de régimen, al considerar que ello puede generar escenarios de inestabilidad prolongada.

Debido a esto, la Casa Blanca ha optado por mantener comunicación y alianza con Delcy Rodríguez mientras se desarrolla la transición política venezolana, en lugar de respaldar de forma inmediata a la oposición.