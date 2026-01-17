EU emite alerta a aerolíneas por posibles acciones militares en México y América Latina

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió este viernes avisos de precaución a aerolíneas que operan vuelos sobre México, Centroamérica, Ecuador, Colombia y partes del Pacífico oriental, ante el riesgo de posibles acciones militares y alteraciones en sistemas de navegación, informó la agencia en un comunicado.

Los avisos, entraron en vigor este jueves y se mantendrán vigentes por 60 días, hasta al menos el 17 de marzo de 2026, según la FAA, que destacó que estas situaciones podrían afectar la navegación aérea a todas las altitudes y fases de vuelo.

La medida se produce en un contexto de actividad militar y tensiones regionales tras operaciones de Estados Unidos en el Caribe y Sudamérica, incluida la reciente intervención que derivó en la captura de Nicolás Maduro, y como parte de una coordinación con el ejército estadounidense para vigilar posibles maniobras en el espacio aéreo de países latinoamericanos.

** En breve más información **