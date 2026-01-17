Brutal agresión a niño con parálisis cerebral: asistente de salud acusado de agredir al menor en Nueva York

Lo que durante casi tres años fue una relación basada en la confianza terminó abruptamente tras la revisión de unas cámaras de seguridad. Un enfermero fue arrestado luego de que un video captado al interior de una casa mostrara presuntas agresiones físicas contra un niño con parálisis cerebral que estaba encargado de cuidar en Nueva York.

Enfermero agrede a niño con parálisis cerebral en Nueva York

Las imágenes, grabadas por cámaras instaladas dentro del domicilio en Port Jefferson Station, muestran a Bruno Valenzuela, de 31 años, golpeando y sacudiendo a Maverick, un niño con parálisis cerebral y condición no verbal. Los hechos ocurrieron en diciembre, mientras el menor lloraba y el padre se encontraba trabajando.

De acuerdo con medios locales, el padre del niño, Christopher Brower, se dio cuenta al notar los moretones en el cuerpo de su hijo, específicamente en el pecho, brazos, piernas y espalda, tras regresar de su jornada laboral. Ante la preocupación, decidió revisar las grabaciones del sistema de seguridad del hogar.

Valenzuela se desempeñaba como asistente de salud del menor desde hacía casi tres años, lo que hizo que el impacto emocional del caso fuera mayor para la familia.

🇺🇸 | Asistente de salud domiciliaria en Nueva York es acusado de golpear agresivamente en la espalda y el pecho a un niño con discapacidad severa, dejándole hematomas.



Bruno Valenzuela, de 31 años, es acusado de maltratar a Maverick, de 5 años, mientras lo cuidaba el 20 de… pic.twitter.com/OvDqEP98pj — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 16, 2026

Tras la difusión del caso, Valenzuela fue arrestado y enfrenta cargos por poner en peligro el bienestar de un menor, así como de una persona incapaz o con discapacidad física.

El acusado se declaró no culpable. Aunque fue liberado de prisión, un juez ordenó que porte un brazalete electrónico y concedió a la familia una orden de protección temporal.