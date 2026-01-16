VIDEO | Clima extremo provoca brutal carambola en Nueva York: al menos 7 heridos

Una carambola de gran magnitud se registró en una importante vía del estado de Nueva York, luego de que más de 30 vehículos se vieran involucrados en un choque múltiple sobre la Interestatal 81 (I-81), al sur de Syracuse. El accidente vehicular dejó al menos a siete personas heridas, dos de ellas de gravedad, aunque sin riesgo vital, según informaron autoridades locales y reportes de la agencia de noticias CNN.

Desde las primeras horas, el siniestro generó un enorme caos vial, largas filas de autos detenidos, además del despliegue inmediato de equipos de emergencia, que trabajaron durante varias horas para atender a las víctimas y despejar la carretera de Estados Unidos.

⚠️UPDATE: One northbound lane of I-81 at Exit 67 in Tully expected to open shortly. Southbound lanes at Exit 73 remain closed as crews work to clear the involved vehicles. This closure is expected to remain in place for another two hours. Additional crash photos: pic.twitter.com/kwGsRvVMDR — NewYorkStatePolice (@nyspolice) January 15, 2026

¿Qué provocó la carambola en la I-81 de Nueva York?

De acuerdo con la policía estatal de Nueva York, las condiciones climáticas adversas fueron un factor determinante. La presencia de nieve y hielo sobre el asfalto redujo drásticamente la visibilidad, además de la capacidad de frenado, lo que habría desencadenado la colisión en cadena.

Autoridades explicaron que, en este tipo de escenarios, basta con que un vehículo pierda el control para que se produzca un efecto dominó, especialmente en carreteras de alta velocidad como la Interestatal 81.

The New York State Police is continuing to clear I-81 near Lafayette after around 30 vehicles crashed. The highway was snowy at the time of the incident earlier this afternoon.



As of 4:40 p.m., the state police have not released information about injuries. pic.twitter.com/Sv2UPDdvOx — CNY Central (@CNYCentral) January 15, 2026

¿Cuántos heridos dejó el choque múltiple en Nueva York?

El saldo preliminar fue de siete personas lesionadas. Dos de ellas resultaron con heridas graves, aunque se reportan fuera de peligro, mientras que el resto presentó lesiones menores y recibió atención médica en el lugar o en hospitales del estado de Nueva York .

Hasta el momento, no se reportan víctimas mortales, un dato que las autoridades calificaron como “afortunado” debido a las dimensiones del accidente.

Elementos de policía, bomberos y servicios médicos acudieron rápidamente a la zona. Varias unidades de rescate trabajaron durante horas para retirar vehículos dañados, algunos con severos impactos, además para aplicar sal y arena en la vía, con el fin de reducir el riesgo de nuevos accidentes.

La I-81 fue parcialmente cerrada mientras se realizaban las labores, afectando la circulación entre Syracuse y el sur del estado de Nueva York.

Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a extremar precauciones, reducir la velocidad y evitar traslados innecesarios durante tormentas invernales; con el invierno aún en curso, ¿se sigue subestimando el impacto del clima extremo en las carreteras?

