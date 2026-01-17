Fuerza Informativa Azteca celebra a Rodrigo Lema: “Ases de Oro 2025" por cobertura en conflictos

El periodismo de habla hispana celebra un nuevo hito con la entrega del prestigiado galardón internacional "Ases de Oro", el cual, en su edición 2025, ha distinguido a Rodrigo Lema en la categoría de “Cobertura Internacional periodística 2025”.

Este reconocimiento, que resalta la labor realizada por el integrante de Fuerza Informativa Azteca, pone de manifiesto el valor de la labor informativa realizada en escenarios de alta peligrosidad, donde la integridad y la búsqueda de la veracidad son pilares fundamentales para el ejercicio de la profesión.

Rodrigo Lema recibe el premio 'Ases de Oro' por su destacada cobertura internacional en situaciones de peligro

A lo largo del presente año, Lema se ha consolidado como una figura central de las noticias globales gracias a su participación directa en tres de los escenarios bélicos más determinantes de la actualidad.

Su labor en el conflicto de Israel permitió a la audiencia conocer de cerca momentos críticos, tales como los impactos en zonas de combate, los procesos de liberación de cautivos y las etapas iniciales de los pactos de pacificación. Esta capacidad para transmitir sucesos de gran complejidad desde el terreno mismo ha sido uno de los factores determinantes para su premiación.

Asimismo, el trabajo del comunicador se extendió a la delicada línea fronteriza con la Franja de Gaza. En dicha zona, considerada entre las de mayor riesgo en el planeta, Lema logró documentar tanto el despliegue de las fuerzas armadas como la profunda crisis humanitaria que atraviesa la región.

De igual manera, su labor informativa alcanzó la frontera iraní en Kapikoy, desde donde ofreció una perspectiva presencial y detallada sobre el incremento de las hostilidades en la guerra de Irán, brindando un análisis indispensable para comprender la magnitud de la escalada militar en el área.

Su trabajo en conflictos como Israel y Gaza resalta la importancia de la ética periodística en tiempos de crisis

La ceremonia de premiación, gestionada bajo la dirección de Rocío Labastida Gómez, tuvo como eje central la importancia de destacar los triunfos profesionales y la difusión de principios constructivos.

Durante el evento, se enfatizó que el propósito de estos galardones es otorgar protagonismo a los casos de éxito que frecuentemente se pierden entre la marea de información negativa. En este sentido, el premio otorgado a Rodrigo Lema no solo celebra su presencia física en los lugares de los hechos, sino también la ética y la empatía con la que ha gestionado cada uno de sus reportes.

Fuerza Informativa Azteca se posiciona como líder en noticias internacionales con el compromiso de informar objetivamente

Finalmente, este logro subraya la posición de vanguardia que mantiene Fuerza Informativa Azteca en el ámbito de las noticias internacionales. El "As de Oro" se reserva para aquellos comunicadores que consiguen preservar su imparcialidad y firmeza moral aun cuando se encuentran bajo presiones extremas. Con esta distinción, se valida una trayectoria marcada por el compromiso profesional y la habilidad para informar objetivamente en las circunstancias más adversas del campo de batalla.

