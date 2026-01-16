Histórico acercamiento: Director de la CIA se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas

En un inusual movimiento diplomático, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, John Ratcliffe, viajó a Caracas para reunirse con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez , en lo que representa uno de los contactos de mayor nivel entre los gobiernos de ambos países desde la caída del dictador Nicolás Maduro.

El encuentro, que se realizó bajo la dirección del presidente Donald Trump, tuvo lugar en medio de un periodo de intensa reconfiguración política en Venezuela después la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses a principios de enero de 2026.

Esto es increíble. Delcy Rodriguez reunida en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe.



Por si todavía alguien tenia alguna duda de quien entregó a Maduro. pic.twitter.com/rYk0XVQ26H — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 16, 2026

Tensión y diplomacia: encuentro de alto nivel entre Estados Unidos y Venezuela

Conforme a fuentes oficiales citadas por The New York Times y medios internacionales, Ratcliffe se reunió con Rodríguez con el objetivo de generar confianza, además de mejorar la relación de trabajo entre Washington y Caracas, en un momento delicado para la estabilidad regional.

Durante el diálogo, ambos funcionarios abordaron temas clave como cooperación en inteligencia, estabilidad económica y la necesidad de que Venezuela deje de ser considerada un “refugio seguro” para adversarios de Estados Unidos, incluidos grupos vinculados al narcotráfico, según una fuente citada por la CNN.

Vaya vaya!

El mismo director de la CIA John Ratcliffe estuvo en Caracas para darle instrucciones directas a Diosdado y a Delcy.

¿Quién pensaría que en tan poco tiempo pasarían de "anti-imperialistas" a vasallos del imperio.

Según la CIA, por su ropa Delcy es una falsa socialista. pic.twitter.com/QQ8fIqZHiX — HevercastroB (@HeverCastroB) January 16, 2026

Este viaje convierte a Ratcliffe en el funcionario estadounidense de más alto rango en visitar Venezuela desde la intervención con la que se derrocó a Maduro y que marcó un punto de inflexión en la política estadounidense hacia la nación bolivariana.

Al mismo tiempo que se efectuó esa reunión en Caracas, la líder opositora venezolana María Corina Machado se encontraba en Washington, donde entregó simbólicamente su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump , en un gesto político de alto simbolismo en medio de la crisis venezolana.

Sorpresivo encuentro en Caracas: ¿qué implica para Venezuela?

Cabe decir que este encuentro pone de manifiesto la apuesta de Washington por trabajar con la administración interina de Delcy Rodríguez como interlocutor principal, incluso por encima de las figuras opuestas al “chavismo”.

Según analistas, esta decisión es una apuesta pragmática por la estabilidad de Venezuela en el corto plazo, en lugar de un alineamiento exclusivo con la oposición.

Esto sucede en un momento en que Venezuela encara la reapertura de su industria petrolera a la inversión extranjera, debates acerca de su papel geopolítico en la región y la reconfiguración de sus relaciones internacionales tras la salida de Maduro del poder; ¿será este el comienzo de una nueva era de cooperación entre Estados Unidos y Venezuela?